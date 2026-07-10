Los toros de Álvaro Núñez dejan un peligroso cuarto encierro de los Sanfermines

Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.

Cinco corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN). En total se han producido nueve incidencias, ninguna de ellas por asta de toro, según el parte médico provisional.

Según ha informado la directora asistencial del HUN, Marta Martín, de las cinco incidencias que han requerido traslado al hospital, una presenta una contusión con deformidad en el brazo y las otras cuatro "contusiones en brazos y piernas de distinta índole". Además, otros cuatro corredores están en valoración en la plaza de toros pendientes de si son trasladados o no al Hospital Universitario de Navarra.

En su regreso a Pamplona, tras su debut en 2025, donde completaron el recorrido con una veloz carrera, el hierro tarifeño ha vuelto a mostrarse rapidísimo, si bien al quedarse en el tramo de Telefónica un toro rezagado, el tiempo final se ha alargado unos segundos llegando a parar el cronómetros en los 2 minutos y 32 segundos.

A diferencia de lo sucedido en los encierros anteriores, en los que los cabestros han liderado la manada durante gran parte del recorrido, en esta ocasión un toro negro ha cogido la delantera nada más salir de los corrales de Santo Domingo y ha guiado raudo a sus hermanos sin llegar a perder el ritmo en una carrera muy emocionante con numerosas caídas.

Cuarto encierro de las fiestas de San Fermín 2026. / Eduardo Sanz / EP

Puntuales a las 8 de la mañana y tras los tradicionales cánticos a San Fermín, la torada ha partido de los corrales a gran velocidad con un toro negro junto a un cabestro abriendo el grupo y derrotando en algunos instantes hacia el lado derecho donde ya se encontraban los primeros corredores. De esa forma y con los astados ya en cabeza han superado la cuesta de Santo Domingo y se han dirigido a la plaza Consistorial, que han cruzado sin mayores incidencias y han atravesado la calle Mercaderes con el grupo todavía unido.

Por primera vez en estos Sanfermines los toros han chocado contra el vallado de la curva de acceso a la calle Estafeta, donde se han vivido momentos de tensión con algunos corredores atrapados entre los animales y el vallado y caídas. Ha sido en ese instante cuando se ha separado el grupo con tres toros en cabeza, a gran velocidad, lo que ha propiciado huecos que han permitido acercarse a las astas de los Álvaro Núñez que han ido a lo suyo.

En esta calle, la más larga del encierro, se han sucedido las caídas con la torada dividida y sin perder el ritmo. En Telefónica un toro colorado ha caído y al levantarse ha llegado a girarse pero sin llegar a ir a por los corredores caídos en el suelo. En ese instante han llegado los cabestros que le han recogido y guiado hacia el callejón superando así uno de los momentos más peligrosos de la carrera.

Esto ha hecho que este toro se haya quedado unos metros rezagado del resto del grupo que mientras tanto atravesaba el callejón y entraba junto en la plaza para dirigirse a los chiqueros sin mayores dificultades. Unos segundos después lo ha hecho el sexto toro.

Por la tarde serán lidiados en la Monumental Pamplonesa por los diestros Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado.

Fuente: El Periódico