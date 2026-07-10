La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

En un contexto de emergencia climática, la ganadería sostenible cada vez adquiere más fuerza dentro del sector alimentario. Aspectos como la forma en que se alimentan los animales, la elección de materias primas o la eficiencia de las explotaciones ganaderas son determinantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre el 40% y el 80% de la huella de carbono de productos cotidianos como los huevos, la leche o la carne depende directamente de la nutrición del ganado. Por este motivo, la transformación sostenible del sistema no pasa por producir menos cantidad, sino por producir mejor.

En los últimos años, la innovación tecnológica ha permitido avanzar hacia un modelo más eficiente. La digitalización y el uso de datos facilitan conocer con precisión el impacto ambiental de cada una de las fases de la producción y aprovechar mejor los recursos. Este cambio de enfoque demuestra que sostenibilidad y rentabilidad también pueden ir de la mano.

Desde hace décadas, Trouw Nutrition, multinacional líder en nutrición animal perteneciente al grupo Nutreco, ha desarrollado soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción animal en cuatro frentes: garantizar alimentos seguros y trazables, optimizar el uso de recursos, mejorar la salud y bienestar animal y reducir el impacto ambiental.

La alimentación de las vacas lecheras desde el inicio de su vida es determinante para reducir el impacto ambiental de la producción de leche / NUTRECO

Mejora de la producción

La sostenibilidad de la ganadería no depende únicamente de reducir emisiones, sino de disponer de mejores herramientas para medirlas y gestionarlas. Solo con datos es posible identificar dónde se generan las emisiones y qué medidas permiten reducirlas. La digitalización es clave en este proceso, ya que demuestra que la ineficiencia climática y la económica son lo mismo. Un animal que consume más de lo que necesita o un pienso mal formulado genera más emisiones y, al mismo tiempo, más costes para el productor.

Es por eso que Trouw Nutrition ha desarrollado soluciones como 'MyFeedPrint' y 'MyEggPrint', herramientas de medición de huella ambiental de piensos y huella de carbono por kilogramo de huevo respectivamente, basadas en metodologías verificadas. Gracias a este enfoque, los nutricionistas pueden comparar el impacto de diferentes proveedores o materias primas en tiempo real, logrando reducciones de entre el 30% y el 37% en la huella de carbono por unidad de producto ya terminado, sin sacrificar en ningún momento la rentabilidad del negocio.

Granja avícola que cría gallinas para producir huevos / NUTRECO

Reducción por sectores

El impacto de la reducción de emisiones se percibe claramente al analizar cada sector productivo de manera integrada. En el ámbito de los rumiantes, por ejemplo, las raciones diseñadas con criterios sobre sostenibilidad pueden ayudar a reducciones de hasta la mitad de la huella de carbono. Esto se traduce en una reducción directa del 9% de las emisiones por litro de leche mediante la optimización del pienso y un 10% adicional al evitar el exceso de aprovisionamiento en la formulación. Si a esto se suma una nutrición idónea en la cría de terneros, la mejora de la longevidad de las vacas y un ajuste responsable de los minerales a las necesidades reales del animal, el sector consigue blindar su eficiencia de manera integral.

Asimismo, el sector porcino demuestra que la sostenibilidad es un motor financiero. La implementación de programas de eficiencia alimentaria puede disminuir hasta un 30% las emisiones por kilogramo de carne y, al mismo tiempo, genera un ahorro económico directo. El uso de técnicas analíticas y modelos animales disminuye la huella de carbono hasta un 12% a la vez que aporta un beneficio económico de entre 6 y 8 euros por animal. Además, la optimización de la alimentación de los lechones en sus primeras etapas de crecimiento y la mejora de la eficiencia global de la granja a través del control del agua y la nutrición añaden notables márgenes de rentabilidad y reducción ambiental.

Granja de ganado lechero / NUTRECO

Finalmente, encontramos la avicultura, un sector muy analizado en una Europa que exige cada vez mayor transparencia medioambiental y etiquetados más claros. En la producción de huevos y carne de ave, refinar la composición del alimento permite reducir hasta un 37% la huella de carbono por tonelada de pienso. Además, la ciencia aplicada permite extender el ciclo de puesta de las gallinas de las 80 a las 100 semanas, lo que reduce la huella de carbono un 5%. Esto se complementa con el desarrollo de animales con huesos y cáscaras más fuertes y una mejor salud intestinal, factores donde cada punto de mejora en la conversión del alimento disminuye las emisiones de manera directa.

El panorama alimentario del futuro exige sistemas transparentes y medibles, porque la gran pregunta que debemos formularnos ya no es solo qué comemos, sino cómo se ha producido y con qué impacto en el planeta. La transformación de la ganadería basada en la precisión demuestra que es totalmente viable asegurar el suministro de alimentos de un modo rentable, responsable y en sintonía con los desafíos climáticos globales de la actualidad.