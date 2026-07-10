LYNK & CO abre en Córdoba un nuevo concesionario junto a Grupo Vypsa

Lynk & Co, la innovadora marca global de movilidad, continúa reforzando su desarrollo comercial en España con la apertura de un nuevo concesionario en Córdoba, de la mano de Grupo Vypsa. Esta inauguración supone la llegada oficial de la marca a la ciudad y representa un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Andalucía, una comunidad clave dentro de su expansión nacional.

Ubicado en Calle Esteban de Cabrera, 7, en el Polígono de Las Quemadas, el nuevo espacio acerca a los clientes cordobeses una propuesta de movilidad electrificada, conectada y flexible, basada en una experiencia de marca diferente y adaptada a las nuevas necesidades de los conductores. Los visitantes podrán conocer de primera mano la gama de vehículos electrificados de Lynk & Co, recibir asesoramiento personalizado y acceder a servicios como la solicitud de pruebas de conducción a través de los canales oficiales de la marca.

Apertura del nuevo concesionario de LINK & CO en Córdoba. / Grupo Vypsa

La apertura se enmarca en el plan de expansión de Lynk & Co en el mercado español, actualmente el de mayor desarrollo comercial para la compañía en Europa. España cuenta ya con 39 concesionarios firmados, 35 puntos de venta activos y 67 talleres autorizados, cifras que reflejan el rápido crecimiento de su red comercial y de posventa en el país.

Este nuevo concesionario se suma al ya existente en Málaga, también gestionado por Grupo Vypsa, consolidando así el papel del grupo como socio estratégico de Lynk & Co en Andalucía. La experiencia de Vypsa en el sector de la automoción, junto con su profundo conocimiento del mercado andaluz, contribuirán a impulsar la presencia de la marca en la región y a acercar su propuesta de movilidad a un mayor número de clientes.

Apertura del nuevo concesionario de LINK & CO en Córdoba. / Grupo Vypsa

Con más de 45 años de trayectoria, Grupo Vypsa ha desarrollado su actividad como concesionario oficial Volvo, consolidando una reputación basada en la atención al cliente, la innovación y un servicio posventa de referencia. La incorporación de Lynk & Co representa un nuevo hito en la evolución del grupo, incorporando a su oferta una marca que comparte origen industrial con Volvo dentro del grupo Geely, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.

Lynk & Co ha irrumpido en el mercado europeo con una propuesta que combina diseño escandinavo, innovación tecnológica, conectividad y electrificación. El nuevo espacio de Córdoba permitirá conocer la gama disponible actualmente en España, formada por el Lynk & Co 01, el SUV híbrido enchufable con el que la marca inició su expansión en Europa; el Lynk & Co 02, su primer SUV 100 % eléctrico, concebido para una movilidad urbana y conectada; y el Lynk & Co 08, un SUV híbrido enchufable de última generación que destaca por ofrecer una de las mayores autonomías eléctricas de su segmento.

Apertura del nuevo concesionario de LINK & CO en Córdoba. / Grupo Vypsa

Más allá de la exposición de vehículos, el concesionario ha sido concebido como un espacio donde descubrir la filosofía de Lynk & Co y una nueva forma de entender la movilidad, poniendo el foco en el diseño, la innovación, la conectividad y la experiencia del usuario.

A nivel europeo, esta apertura forma parte de la nueva etapa de crecimiento de Lynk & Co, que continúa ampliando su red de distribución mediante acuerdos con distribuidores locales. La marca cuenta ya con más de 140 puntos de venta gestionados por socios en Europa, reforzando su objetivo de acercar su propuesta de movilidad a nuevos mercados y clientes.