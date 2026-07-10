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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizada"
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.
El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.
Domingo Díaz (Sevilla)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha repasado en los micrófonos de Cope y Canal Sur la última hora del incendio en Almería. Ha dejado claro hay 11 fallecidos -al menos cuatro de ellos son británicos-, aunque todo hace indicar que la cifra se puede elevar a 12, ya que son provisionales. De la misma manera, ha reseñado que hay un total de 19 desaparecidos por el momento. Hay más de 3.150 hectáreas calcinadas. Lea aquí la noticia completa.
Unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal que se ha declarado en Los Gallardos (Almería), el cual presenta una evolución "desfavorable" conforme a las primeras aproximaciones que el jefe de la unidad, el teniente general Francisco Javier Marcos, ha manifestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Laura Rubio (Almería)
Según afirma una de las vecinas de la localidad, Paula, de 30 años, el fuego se originó por la caída de un poste de luz en Almocaizar, una pedanía de la localidad. Lea aquí la noticia completa.
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