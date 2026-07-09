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Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

El fuego se originó en la cuneta del antiguo trazado de la N-IV, provocando una densa humareda que afectó a la visibilidad y obligó a interrumpir el servicio

El AVE vuelve a tener pruebas en el tramo Madrid-Andalucía.

El AVE vuelve a tener pruebas en el tramo Madrid-Andalucía. / Archivo

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EFE

Córdoba

La circulación ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por un incendio que se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea.

Adif ha informado en sus redes sociales que la incidencia se ha producido entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital.

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El incendio se ha declarado en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV y ha provocado una densa humareda que ha afectado a la visibilidad de la carretera que une la capital cordobesa con la barriada periférica y en cuyas inmediaciones también se encuentra el campus universitario de Rabanales.

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