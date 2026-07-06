La segunda ola de calor del verano eleva el riesgo ante máximas por encima de los 42 grados y un peligro de incendios extremo

La segunda ola de calor del verano, y el segundo episodio de este tipo en apenas dos semanas, ya atraviesa toda España y obliga a activar avisos por temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época y, a su vez, por un riesgo de incendios extremo en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que este episodio, que arrancó oficialmente el domingo, alcanzará su punto álgido alrededor del martes y se alargará hasta como mínimo el jueves. Si los pronósticos se confirman, en los próximos días se podrían registran máximas por encima de los 42 grados en varios puntos del país y mínimas que podrían no bajar de los 30. Ya se han activado avisos de nivel rojo por temperaturas extremas en la depresión central de Lleida, el litoral sur de Valencia y la ribera del Ebro en Zaragoza. Las autoridades piden extremar precauciones ante un episodio que podría suponer un riesgo tanto para las personas, especialmente para los colectivos más vulnerables, como para el medio ambiente, por el riesgo de las altas temperaturas y la sequedad del suelo contribuyan a la aparición de posibles fuegos forestales.

Los modelos apuntan a que este episodio, derivado de la llegada de una masa de aire extremadamente cálido sobre la Península Ibérica, y que en los próximos días también se extenderá por gran parte de Europa, dejará una semana de temperaturas más que extremas. Según apuntan algunos expertos, en algunos casos podrían registrarse temperaturas incluso superiores a las de la última ola de calor, que destacó como una de las más intensas jamás registradas en un mes de junio. Todo apunta a que, además, este episodio será más largo que el anterior y se alargará durante al menos cinco días aunque, tal y como recuerdan los expertos, aún hay mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación y cabe la posibilidad de que el episodio prosiga aún más. Por el momento, los modelos más actualizados sugieren que la ola de calor cogerá intensidad a partir del martes, cuando hay activados avisos de nivel rojo en varias comunidades, incluida Catalunya, y se alargará hasta como mínimo el jueves. Con un poco de suerte, a partir del viernes podría producirse la llegada de una masa de aire del atlántico que podría desplazar a su predecesora y provocar una bajada de los termómetros.

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Este lunes, en el segundo día oficial de la ola de calor, prácticamente toda España está en aviso por calor extremo. En total son 16 las comunidades autónomas, es decir, todas menos Canarias, en aviso por altas temperaturas ante máximas que escalarán progresivamente a lo largo del día y dejarán valores por encima de los 38 grados en la costa mediterránea, 36 grados en el cantábrico y más de 40 en buena parte del interior. Entre los avisos por calor más severos activados para esta jornada, que equivalen a un nivel naranja, destacan los casos de Catalunya, Aragón, Navarra, Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunitat Valenciana. Además de los avisos por altas temperaturas, también preocupan los avisos por peligro de incendios que, según las últimas previsiones, abarcan casi todo el país y, especialmente, puntos como Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragón y Galicia.