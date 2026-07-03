Prensa Ibérica incorpora a tres nuevos consejeros
Redacción
La Junta de Accionistas de Prensa Ibérica Media ha aprobado ampliar su consejo de administración e incorporar a tres nuevos consejeros que se suman al órgano presidido por Javier Moll.
Junto al presidente, conforman el actual Consejo de Administración Arantza Sarasola como vicepresidenta; Aitor Moll, consejero delegado; Pedro Pujadó, José Manuel Vaquero, Manuel Pascual, Susana Moll Sarasola, Arantxa Moll Sarasola, Idoia Moll Sarasola y Ainhoa Moll Sarasola como vocales, y Juan Viñals como secretario. Los nuevos consejeros son Sergi Guillot, Álvaro Alcolea y Albert Sáez.
Guillot, actualmente director general de Prensa Ibérica, es ingeniero industrial y MBA por IESE y Columbia Business School. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la transformación empresarial. Como director general de Prensa Ibérica, reportando al consejero delegado, Aitor Moll, ha liderado la transformación del negocio y contribuido al crecimiento y desarrollo del grupo, impulsando proyectos estratégicos de digitalización, diversificación y optimización operativa que han consolidado a Prensa Ibérica como uno de los principales grupos de comunicación en España. Anteriormente, Guillot desempeñó responsabilidades directivas en 22@Barcelona, Acceso y Rebold.
Alcolea ejerce desde hace 15 años como director general financiero de Prensa Ibérica y lidera igualmente el área de administración de la compañía, así como las plantas de impresión del grupo que trabajan para las cabeceras propias y también para terceros. Anteriormente, desarrolló su carrera profesional en diversas entidades del sector de la banca de inversión y banca corporativa. Dentro de este ámbito, cuenta con las certificaciones profesionales CFA (Chartered Financial Analyst) y FRM (Financial Risk Manager). Es licenciado por la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU),
Sáez es actualmente director general de contenidos y relaciones institucionales del grupo y ha sido hasta el pasado mes de julio director de EL PERIODICO, rotativo en el que todavía ejerce como presidente del comité editorial. Ha sido profesor de la Universitat Ramon Llull de Periodismo y Sociología de la Comunicación y ejerció también de vicerrector de adaptación al espacio universitario europeo. Ha trabajado en el sector público, así como en medios de comunicación locales y se ha especializado en la transformación digital de las redacciones informativas, tarea que desarrolló en Prensa Ibérica tras la adquisición el grupo Zeta en el año 2019.
Prensa Ibérica edita 27 cabeceras de periódicos en toda España, además de 55 publicaciones corporativas y 71 ediciones locales. Ocupa el segundo lugar en audiencia entre los grupos informativos en España, según los datos de GFK en audiencia digital y del EGM para las ediciones de papel.
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
- Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Antes de una expropiación tendría que haber una negociación
- El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio