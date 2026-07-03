Metalcórdoba clausura el Curso de Digitalización de Almacenes con un alto impacto en empleabilidad e inclusión

Metalcórdoba ha clausurado este lunes 29 de junio en la sede de Autismo Córdoba la edición del Curso de Digitalización de Almacenes, desarrollado en el marco del programa ESSAL 2026 del Imdeec, con Autismo Córdoba.

La presidenta de Metalcórdoba destacó durante el acto que esta formación “no es solo el final de un curso, sino el comienzo de nuevas oportunidades, de puentes construidos y de un compromiso real con la inclusión y el talento”.

El programa ha combinado formación teórica con una fase práctica en empresas del sector metalúrgico e industrial de la provincia, permitiendo a los participantes realizar prácticas reales en entornos laborales y acercarse al funcionamiento de la industria.

Según señaló la presidenta, los meses de formación han supuesto “experiencias transformadoras” para el alumnado, que ha adquirido competencias en digitalización de procesos logísticos, gestión moderna de almacenes y organización eficiente, además de demostrar “una capacidad, dedicación y profesionalidad que llenan de orgullo al proyecto”.

El objetivo principal del curso, subrayó, ha sido “poner en contacto directo al alumnado con el mundo empresarial real, generar experiencias laborales valiosas y abrir puertas reales al empleo”, destacando que el talento “no entiende de barreras” y que el sector del metal “necesita y valora mano de obra cualificada, motivada y preparada”.

Metalcórdoba clausura el Curso de Digitalización de Almacenes. / MetalCórdoba

Desde Metalcórdoba se ha agradecido especialmente la colaboración de Autismo Córdoba por confiar en MetalCórdoba para el desarrollo de esta segunda edición del programa, manifestando el deseo de dar continuidad a futuras ediciones que consoliden esta alianza.

Asimismo, se ha reconocido la implicación del alumnado, del equipo técnico de Autismo Córdoba, así como el apoyo institucional del Imdeec, con una mención especial a Blanca Torrent por su apuesta por proyectos de formación e inclusión.

Metalcórdoba ha reafirmado su compromiso con este tipo de iniciativas, subrayando que en un contexto de crecimiento del sector industrial y de falta de mano de obra cualificada, “estos proyectos no son una opción, sino una necesidad y una oportunidad estratégica”.

El acto concluyó con un mensaje de futuro y continuidad: “Hoy no cerramos un curso, abrimos caminos de empleo, dignidad y oportunidades compartidas”.