Óbito
Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
Sandra Golpe y Vicente Vallés despiden emocionados a su compañero
Marisa de Dios
Gabriel Relaño, periodista de Antena 3, ha fallecido este martes 30 de junio, tal y como han anunciado sus compañeros de los informativos. Una emocionada Sandra Golpe ha despedido a su compañero durante la emisión de las noticias.
"Es muy difícil para nosotros decirle adiós de repente. Nos ha dejado nuestro compañero Gabriel Relaño y estamos rotos. Se va una gran persona y un periodista espectacular. Un abrazo inmenso de parte de toda esta redacción a su familia”, ha expresado la periodista, para dar paso a un vídeo que resumía su trayectoria de 30 años de trabajo.
Contador de historias
"Más que un periodista, le gustaba llamarse contador de historias. Siempre sabía mirar, empatizar, descubrir y contar esas historias. Amaba la cultura, el periodismo más social o el reportaje de investigación, porque antes que nada le apasionaba la realidad. Más lejos o más cerca, siempre sabía mirar", se ha escuchado en la pieza que ha emitido Antena 3 Noticias, que también ha afirmado que "en 30 años de crrera, supo poner voz y arte a todo tipo de noticias".
"Siempre fue muy creativo y único a la hora de contar noticias, ha fallecido Gabriel Relaño, periodista y compañero nuestro en Antena 3 Noticias", le ha recordado también Vicente Vallés en su informativo. "Gabi, como le llamábamos en la redacción, nos ha dejado de forma repentina. En sus 30 años de carrera demostró su gran creatividad, tenía una voz propia y un gran amor por nuestro oficio de contar noticias", ha continuado. "Desde Antena 3 queremos dar un fuerte abrazo a su familia".
Nacido en Marmolejo (Jaén), Relaño creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Apasionado del periodismo, puso rumbo a Madrid para cursar la carrera de la que sería la profesión de su vida. "Le gustaba ir, mirar, escuchar para luego contar", le han recordado en el vídeo de despedida sus compañeros.
A lo largo de su extensa carrera, su labor como reportero lo llevó a recorrer múltiples localizaciones. Destacó especialmente en el reportaje de investigación y en el periodismo social y cercano, aunque también cubrió conflictos e historias culturales, con entrevistas a famosos artistas.
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Fuente: El Periódico
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