La pobreza infantil en España: una problemática enquistada que requiere recursos y acompañamiento

España lleva décadas en el pozo en términos de pobreza infantil. En 2025, seguía siendo el tercer país de la Unión Europea con la tasa más elevada de esta lacra: el 33% de los menores españoles vivían en riesgo de pobreza, según los datos de Eurostat. Si bien es cierto que en los últimos años esta cifra parece haber descendido ligeramente, los expertos advierten de que el problema va a más: está enquistado y amenaza con cronificarse y provocar una grave crisis social cuando los menores de ahora lleguen a la adultez.

Detrás de este pronóstico se encuentran factores como la precariedad laboral de los padres, la dificultad de acceso a la vivienda y la transmisión intergeneracional de la pobreza, pero también unas carencias materiales y una falta de oportunidades que amenazan con que varias generaciones de menores arrastren más problemas de salud y menos formación durante toda su vida.

Gráfico que muestra la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE). Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Actualmente, un tercio de los menores de 16 años no pueden disfrutar de una semana de vacaciones al año; el 15% vive en viviendas donde no se puede mantener una temperatura adecuada y el 42% forma parte de alguna familia que no puede afrontar gastos imprevistos de más de 900 euros en un mes. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE de 2025, que también revela que un 5,6% de los menores de 16 años no pueden realizar una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días o que un 8,7% no puede disponer de un ordenador personal.

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Un problema más persistente

La investigadora de la Universidad de Alcalá y colaboradora del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, Olga Cantó, alerta de que los datos no solo muestran un estancamiento del problema, sino también una mayor cronificación. "Ahora vemos casos de familias que se pasan hasta tres o más años sin poder superar el umbral del riesgo de pobreza", lamenta la experta. Cantó explica que , si bien la tasa se ha mantenido más o menos estable desde los años 90, hasta ahora se trataba de un estado transitorio del que las familias podían salir aproximadamente en un año. La profesora advierte de que esta cronificación tiene "unas implicaciones en la vida adulta muy negativas". "Todo tipo de problemas de salud, de falta de formación y de dificultades de acceso al empleo", explica.

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Para la catedrática, las consecuencias no son solo económicas o personales, sino que afectan también a las relaciones sociales de estos niños y niñas. "Los hijos del 50% de las familias más humildes tienen dificultades para relacionarse con niños y niñas de otras clases sociales", resume. Esto produce un "proceso segregador en el sistema educativo", lo que lleva a desigualdad de oportunidades y en un caso más extremo lleva a polarización.

Esta pobreza y vulnerabilidad arrastradas desde la niñez se traducen, también, en problemas para conseguir emanciparse. Hoy en día, más del 40% de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven solos tienen que destinar a la vivienda más del 30% de su renta disponible. Es un porcentaje que ha descendido poco con los años pese a que cada vez son menos los jóvenes que pueden salir de casa. Además, mientras que para la población total el porcentaje de sueldo dedicado a la vivienda ha disminuido, para los jóvenes se ha mantenido estable, tal como demuestra el análisis de los datos realizado por Olga Cantó junto a los investigadores Luis Ayala, Carolina Navarro, Rosa Martínez y Marina Romaguera, de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.

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Para Pau Marí-Klose, sociólogo y exalto Comisionado contra la Pobreza Infantil de España, "lo que tenemos es un problema de pobreza enquistada", defiende. "Hace 20 años que lo estudio y siempre hemos tenido altas prevalencias y hay determinadas cuestiones que hacen especialmente complicado reducir la pobreza infantil", explica. Más allá de los flujos migratorios, para el sociólogo juegan un papel importante el aumento de familias monoparentales y la cada vez más presente precariedad laboral.

La fuerza de las oportunidades

Las soluciones que se han planteado para sacar a España del podio europeo de la pobreza infantil son varias. Para Cantó, la salida pasa necesariamente por la adopción de una prestación universal de crianza. Es una medida que se estudia desde hace años y que ya se ha aplicado con cierto éxito en 19 países de Europa. Para Marí-Klose, sin embargo, esta ayuda es "arbitraria" porque recaería sobre todos los padres por igual, más allá de si son pobres o no; tiene un alto coste monetario y es "políticamente difícil de alcanzar".

Donde sí coinciden ambos expertos es en que hacen falta medidas más allá de las transferencias monetarias y que estén dirigidas específicamente a la infancia.

Coincide aquí también el subdirector general del área Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón. "No solo se trata de dar ayudas económicas, sino de acompañar de forma sostenida e integral", reclama. Simón habla de programas que van desde el refuerzo escolar durante la infancia hasta los programas de orientación laboral para jóvenes o las becas para grados universitarios que ofrece la Fundación. "El acompañamiento es fundamental para conseguir dar la vuelta a situaciones que parecen enquistadas", añade.

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Desde hace más de 120 años, la Fundación La Caixa trabaja para generar oportunidades y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta trayectoria se inicia a principios del siglo XX, con la creación de La Caixa promovida por Francesc Moragas, y continúa hoy con la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé. La entidad destinará más de 700 millones de euros en 2026 a la transformación social.

Fuente: El Periódico