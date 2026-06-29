MetalCórdoba recibe dos reconocimientos en las convocatorias 'Transforma Córdoba 2026' y 'Voluntariado Social 2026'

MetalCórdoba ha recibido dos placas conmemorativas del Ayuntamiento de Córdoba en reconocimiento a su participación como entidad beneficiaria en las convocatorias 'Transforma Córdoba 2026' y 'Voluntariado Social 2026', en un acto institucional celebrado en el Centro Cultural Osio.

Las placas fueron recogidas por Rosa Mata, gerente de MetalCórdoba, acompañada de Eva Vega, coordinadora de Cultura Emprendedora de la entidad, en representación del trabajo desarrollado por la organización en el impulso de iniciativas orientadas a la transformación social y la participación ciudadana.

Este reconocimiento pone en valor el papel de MetalCórdoba en el desarrollo de proyectos que contribuyen a la mejora de la empleabilidad, el fortalecimiento del tejido asociativo y la generación de oportunidades, especialmente en el ámbito de la formación, la inclusión y la dinamización social.

La participación simultánea en ambas convocatorias refuerza la línea de trabajo de la entidad, que apuesta por una industria más comprometida con su entorno, capaz de generar impacto social positivo y de colaborar activamente con el ecosistema institucional y asociativo de la ciudad.

MetalCórdoba agradece al Ayuntamiento de Córdoba este reconocimiento y la confianza depositada en los proyectos desarrollados, así como el impulso continuado a políticas públicas que fortalecen el trabajo de las entidades sociales y del tercer sector.

La entidad continuará desarrollando iniciativas que promuevan la cooperación entre empresas, asociaciones y administraciones públicas, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo económico inclusivo, sostenible y centrado en las personas.

Durante el acto, el Ayuntamiento de Córdoba reconoció el conjunto de proyectos subvencionados en ambas convocatorias, orientadas a la transformación social y al fomento del voluntariado en la ciudad.