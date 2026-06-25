Hasta un 30% de las personas atendidas por adicciones pasa gran parte de su tiempo en soledad

Proyecto Hombre ha presentado este jueves su 'Observatorio 2025', un estudio basado en el análisis de 4.396 personas atendidas en 28 centros y programas de toda España. El documento confirma una creciente complejidad en las adicciones, marcada por el envejecimiento de los perfiles, el aumento de los problemas de salud mental y una mayor presencia de mujeres en tratamiento. El Observatorio identifica el aislamiento social como un factor de vulnerabilidad "relevante" y hay un dato especialmente crudo: hasta un 30% de las personas atendidas por adicciones pasa gran parte de su tiempo libre en soledad.

Los datos se han presentado este jueves en rueda de prensa. Indican que las personas atendidas tienen una edad media de 40,7 años, frente a los 38,1 registrados en 2016, mientras que las mujeres representan ya el 21,3% de los casos, frente al 16,2% de hace una década. Además, el estudio alerta sobre la cronificación de las adicciones: en el caso del alcohol, transcurren de media casi 20 años entre el inicio del consumo problemático y la búsqueda de ayuda.

"Cuando una persona tarda dos décadas en pedir ayuda, hablamos de problemas que han tenido tiempo de afectar a la salud, las relaciones familiares, el empleo y todos los ámbitos de la vida. Llegar antes es fundamental para mejorar los procesos de recuperación", ha señalado Manuel Muiños, presidente de la Asociación Proyecto Hombre.

No solo consumo

"Las adicciones ya no pueden abordarse únicamente desde el consumo de sustancias. Confluyen factores relacionados con la salud mental, la vulnerabilidad social, el empleo o la familia, lo que exige respuestas integrales y coordinadas", aseguró Muiños quien llamó la atención sobre la "peligrosa normalización" de las adicciones y también aludió a las adicciones comportamentales sin sustancia -como el juego- que aún ocultas, "pueden pegar el fogonazo en cualquier momento".

Entre lo destacado, el Observatorio identifica el aislamiento social como un factor de vulnerabilidad relevante. Menos de la mitad de las personas atendidas (48,8%) cuenta con un entorno familiar libre de problemas de consumo como principal espacio de relación.

La cocaína predomina entre los hombres y el alcohol continúa siendo la principal sustancia entre las mujeres

La cocaína (42,7%) y el alcohol (36,6%) siguen siendo las principales sustancias asociadas al tratamiento en Proyecto Hombre. A distancia, se sitúa el cannabis, con un 6,7%. Mientras la cocaína predomina entre los hombres (43,95%), el alcohol continúa siendo la principal sustancia entre las mujeres (41,92%). El informe alerta además de que los problemas relacionados con el alcohol y el cannabis comienzan a aparecer ya entre los 16 y los 17 años, una realidad que subraya la importancia de la prevención temprana.

"El objetivo del informe va más allá de presentar datos. Queremos comprender una realidad que cambia constantemente. Las adicciones son cada vez más complejas. No solo rompen la relación con una sustancia, también deterioran las relaciones. Recuperar vínculos sociales saludables es una parte esencial del tratamiento", ha indicado Elena Presencio, directora general de la Asociación Proyecto Hombre.

La salud mental

La salud mental ya es uno de los principales desafíos en el ámbito de las adicciones, se apunta en el informe: el 76,9% de las personas atendidas presenta ansiedad severa; el 65,7% depresión severa (lo que más crece) y el 46,6%, ideación suicida. La situación es especialmente preocupante entre las mujeres: el 60,4% presenta ideación suicida y el 40,8% ha intentado suicidarse a lo largo de su vida.

Las mujeres atendidas tienen mayores niveles de ansiedad, depresión e ideación suicida, además de una mayor carga familiar y una mayor exposición a entornos de consumo. "Llegan a tratamiento con trayectorias y necesidades diferentes, ha explicado Paula Quintana, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de la Asociación.

Recursos ambulatorios

El Observatorio constata, además que, muchas personas atendidas, afrontan dificultades educativas, laborales y económicas: solo el 9,8% tiene estudios universitarios, el 16,6% depende de apoyos familiares y predominan empleos de baja cualificación. Esta vulnerabilidad es mayor entre las mujeres, con más desempleo, empleo parcial y dependencia económica, se ha remarcado.

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El informe concluye indicando que el 58,1% de las intervenciones que realiza Proyecto Hombre se desarrolla en recursos ambulatorios y centros de día -un 70% de quienes acuden en primera instancia mantienen su empleo, aunque cuando inician el tratamiento ya lo han perdido- y destaca la importancia de reforzar la prevención temprana y los programas de inserción sociolaboral para favorecer la recuperación y la autonomía personal.