Grupo Rosales presenta la segunda edición de “Tu verano más fresco”
Será en el Restaurante Puerta Sevilla y se darán a conocer las principales novedades
Grupo Rosales convoca a los medios de comunicación a la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del programa “Tu verano más fresco”, una iniciativa que reúne las propuestas gastronómicas, terrazas, experiencias nocturnas y acciones vinculadas a la cultura y el turismo que el grupo desarrollará durante los meses de verano en Córdoba.
En la presentación se darán a conocer las principales novedades de esta edición, entre ellas las propuestas estivales de Restaurante Puerta Sevilla, Taberna La Viuda y La Posada del Caballo Andaluz, así como la iniciativa “Seis planes para disfrutar Córdoba de noche”, que vincula gastronomía, patrimonio y ocio nocturno en el entorno del Alcázar Viejo.
En el acto intervendrán Marian Ruiz, teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y Alberto Rosales, director gerente de Grupo Rosales.
Fecha, lugar y hora
- Día: Viernes, 26 de junio.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Restaurante Puerta Sevilla.
- Dirección: Calle Postrera, 51. Córdoba.
Al finalizar la presentación se invitará a los asistentes a un desayuno.
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses
- Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
- De la escuela Mateo Inurria de Córdoba a la meca del cómic: 'Mi sueño era entrar en Marvel y ya está cumplido
- Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico