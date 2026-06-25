Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Las JarasEl incendio, en imágenesFestival de la GuitarraSadecoTapa de contenedoresFichaje CCFPrecio del suelo urbanoTerremoto VenezuelaJuan J. Aguirre BangassouGuía MozárabeAgenda 'finde'Votación de investidura AndalucíaFloraPremios Cuadernos del SurFP CórdobaAlivio del calorTeletrabajo Junta AndalucíaConmoción en el GuadalquivirViolación en discoteca
instagramlinkedin
Convocatoria

Grupo Rosales presenta la segunda edición de “Tu verano más fresco”

Será en el Restaurante Puerta Sevilla y se darán a conocer las principales novedades

Presentación de la segunda edición de “Tu verano más fresco”.

Presentación de la segunda edición de “Tu verano más fresco”. / Grupo Rosales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Grupo Rosales convoca a los medios de comunicación a la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del programa “Tu verano más fresco”, una iniciativa que reúne las propuestas gastronómicas, terrazas, experiencias nocturnas y acciones vinculadas a la cultura y el turismo que el grupo desarrollará durante los meses de verano en Córdoba.

En la presentación se darán a conocer las principales novedades de esta edición, entre ellas las propuestas estivales de Restaurante Puerta Sevilla, Taberna La Viuda y La Posada del Caballo Andaluz, así como la iniciativa “Seis planes para disfrutar Córdoba de noche”, que vincula gastronomía, patrimonio y ocio nocturno en el entorno del Alcázar Viejo.

En el acto intervendrán Marian Ruiz, teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y Alberto Rosales, director gerente de Grupo Rosales.

Fecha, lugar y hora

  • Día: Viernes, 26 de junio.
  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Restaurante Puerta Sevilla.
  • Dirección: Calle Postrera, 51. Córdoba.

Al finalizar la presentación se invitará a los asistentes a un desayuno.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents