Grupo Rosales presenta la segunda edición de “Tu verano más fresco”

Grupo Rosales convoca a los medios de comunicación a la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del programa “Tu verano más fresco”, una iniciativa que reúne las propuestas gastronómicas, terrazas, experiencias nocturnas y acciones vinculadas a la cultura y el turismo que el grupo desarrollará durante los meses de verano en Córdoba.

En la presentación se darán a conocer las principales novedades de esta edición, entre ellas las propuestas estivales de Restaurante Puerta Sevilla, Taberna La Viuda y La Posada del Caballo Andaluz, así como la iniciativa “Seis planes para disfrutar Córdoba de noche”, que vincula gastronomía, patrimonio y ocio nocturno en el entorno del Alcázar Viejo.

En el acto intervendrán Marian Ruiz, teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y Alberto Rosales, director gerente de Grupo Rosales.

Fecha, lugar y hora

Día: Viernes, 26 de junio.

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Restaurante Puerta Sevilla.

Dirección: Calle Postrera, 51. Córdoba.

Al finalizar la presentación se invitará a los asistentes a un desayuno.