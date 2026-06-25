Las academias convierten el verano en una oportunidad para mejorar notas: "Los resultados siempre son muy buenos"

Con el final del curso escolar y el inicio de las vacaciones, muchas academias y centros de formación vuelven a poner en marcha sus cursos de verano dirigidos a estudiantes de distintas etapas educativas. Actualmente, la oferta se centra principalmente en el refuerzo de asignaturas y la preparación de la Selectividad de septiembre, tanto para quienes buscan aprobar como para aquellos que quieren subir nota para acceder a los estudios universitarios que desean cursar.

Los centros educativos coinciden en señalar que el verano sigue siendo una oportunidad para trabajar de forma más personalizada con los estudiantes, ya que la ausencia de la carga lectiva habitual permite centrarse en las necesidades concretas de cada alumno. Además, la flexibilidad horaria y las modalidades online facilitan la participación de jóvenes que compatibilizan los estudios con el trabajo u otras actividades.

Intensivos para la Selectividad de septiembre

El Centre d'Estudis Tècnics Universitaris del Clot (CETUC) es uno de los centros que vuelve a organizar este verano su curso intensivo de preparación para la Selectividad de septiembre. La formación está dirigida tanto a estudiantes que no han aprobado la Selectividad, y volverán a hacer las pruebas en septiembre, como a quienes ya aprobaron en junio y quieren subir nota para entrar en la carrera que desean.

“Llevamos haciendo este intensivo varios años y los resultados siempre son muy buenos”, explican desde el centro. Las clases se desarrollan de forma presencial durante los meses de julio y agosto, aunque también pueden seguirse de manera virtual. Además, todas las sesiones quedan grabadas para facilitar el seguimiento del curso.

“Hay alumnos que trabajan por las mañanas y pueden acceder en cualquier otro momento a las clases”, destacan desde CETUC, donde consideran que esta flexibilidad es una de las principales ventajas del programa.

En CETUC atribuyen sus buenos resultados a la metodología que siguen. “Hacemos clases de lunes a jueves por las mañanas y los viernes hacemos simulacros de exámenes”.

Clases particulares para reforzar materias concretas

Además de los cursos específicos para la Selectividad, CETUC ofrece clases particulares orientadas al refuerzo de asignaturas concretas. Esta modalidad permite trabajar de forma individualizada aquellos contenidos que presentan mayores dificultades para el alumnado.

Una oferta similar mantiene Escola ISC, que durante el verano organiza cursos de preparación para estudiantes que se presentan por primera vez o repiten la Selectividad de septiembre. Además, el centro también ofrece cursos de catalán y castellano, así como refuerzo académico mediante clases particulares.

“Ofrecemos un curso para los estudiantes que se presentan a la Selectividad en septiembre y también diferentes clases particulares de refuerzo”, explican desde la escuela.

Menos demanda sin las recuperaciones

La directora de Academia Accés, Neus Armengou, asegura que la demanda de cursos de verano ha cambiado considerablemente respecto a décadas anteriores. El centro acumula una trayectoria de más de tres décadas impartiendo este tipo de formación.

“Llevamos 33 años ofreciendo estos cursos”, señala Armengou. Sin embargo, recuerda que “años atrás la demanda era más alta porque estaban las recuperaciones de septiembre, pero ahora no hay esta exigencia”.

Según explica, la desaparición de estos exámenes ha reducido la presión académica que tradicionalmente existía durante el verano. “Como no existe esta presión por el examen de septiembre, solo vienen a los cursos las familias que son conscientes de que sus hijos necesitan refuerzo, sobre todo en asignaturas como mates o inglés, o que se les ha recomendado desde el colegio”, afirma.

Atención personalizada

Desde Academia Accés destacan que una de las fortalezas de sus programas es el trabajo en grupos reducidos, una metodología que favorece el seguimiento individual de cada alumno.

“La evolución que hacen nuestros alumnos es alta porque trabajamos con grupos reducidos de entre seis y ocho niños”, explica la directora. Además, añade que “dedicamos una hora y media o dos horas al día a una asignatura en concreto, por lo que tenemos más horas que en los colegios”.

Armengou considera que el verano ofrece condiciones especialmente favorables para reforzar conocimientos. “Los cursos de verano son diferentes a los del resto del curso porque como no hay temario del colegio ni tienen deberes que seguir podemos centrarnos en aquello que más les cuesta o incluso trabajar técnicas de estudio”, señala.

Crecen los estudiantes procedentes de ciclos formativos

En Escola ISC apuntan que la demanda de alumnos se ha mantenido estable en los últimos años, aunque han detectado algunos cambios en el perfil de los estudiantes que acuden a sus cursos.

“Estos últimos años se ha mantenido la demanda de alumnos, pero sí que es verdad que ha crecido el número de alumnos que vienen de ciclos formativos”, indican desde el centro.

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Una tendencia que refleja el interés creciente de estos estudiantes por acceder a estudios universitarios o mejorar sus opciones académicas a través de la preparación específica de las pruebas de acceso y de los programas de refuerzo que se desarrollan durante el verano.