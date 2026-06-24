Perseverance encuentra en Marte trazas de carbono orgánico en los mismos lugares donde se hallaron posibles firmas de vida pasada

Hace justo un año, el 'explorador' marciano Perseverance anunció el hallazgo de unas piedras con estampado de leopardo en un antiguo lago de Marte que, según indicaron los primeros análisis, podría contener trazas de vida pasada en el planeta rojo. Un año más tarde, un equipo internacional de científicos desvela que, además de esos posibles rastros que algunos han interpretado como los restos de antiguos microorganismos extraterrestres, un nuevo análisis llavado a cabo en esa misma región marciana ha desvelado el hallazgo de posibles trazas de carbono orgánico en Marte. La suma de ambos descubrimientos, afirman los expertos, urge acelerar los estudios de las muestras para averiguar si, efectivamente, estamos ante los primeros indicios claros de la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Y para ello, insisten los científicos, hay que hacer lo posible para salvaguardar la misión 'Mars Sample Return', la primera gran misión en traer rocas de Marte a la Tierra y que ahora está en la cuerda floja por los agresivos recortes de Trump.

El hallazgo se ha realizado en el mismo antiguo lago marciano donde el año pasado se hallaron rocas que podrían contener los restos de antiguos microorganismos extraterrestres

En un artículo publicado este miércoles en la revista 'Science Advances', un equipo internacional de científicos, liderado por expertos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y del Planetary Science Institute de Arizona, desvela la detección de formas de "carbono complejo" en el ya famoso cráter Jezero que, antaño, albergó un antiguo lago marciano. Es ahí donde el 'todoterreno' marciano Persevarance ha desplegado su "laboratorio a bordo" para analizar distintas rocas sedimentarias en busca de signos de materia orgánica. Según explican los expertos que han liderado este trabajo, gracias a los datos recopilados por el espectrómetro Raman, la misión consiguió identificar formas complejas de carbono sobre el suelo marciano. Y esto, afirman, es una gran noticia para comprender mejor si el planeta rojo pudo albergar alguna forma de vida.

¿Vida extraterrestre?

En una de las muestras analizadas, los análisis demuestran la presencia de carbono orgánico integrado en la estructura original de la roca, compuesta principalmente por silicatos. En la otra, las trazas de carbono orgánico se asociaron a minerales que se formaron posteriormente, como carbonatos y sulfatos. Los expertos afirman que las formas de carbono detectadas destacan porque se conservan en buen estado y muestran pocos signos de degradación. Esto podría significar que las rocas quedaron expuestas a la superficie marciana hace relativamente poco tiempo o que estas trazas de carbono poseen una gran resistencia a los efectos de la radiación y la oxidación en Marte. Sea como sea, los científicos creen que su hallazgo supone un paso decisivo para entender la composición del suelo marciano.

Los científicos reivindican la misión 'Mars Sample Return', ahora amenazada por los recortes científicos de Trump

El 'quid' de la cuestión es saber ahora si este carbono es de origen abiótico o biótico. Es decir, si se formó como consecuencia de algún proceso biológico o si, por el contrario, surgió tras algún proceso natural que nada tiene que ver con la vida. Y es por eso que, para salir de dudas, los expertos reclaman acelerar el despegue de la primera gran misión destinada a viajar al planeta rojo, recoger muestras del suelo marciano y traerlas de vuelta a la Tierra para profundizar en su análisis. El proyecto, liderado por Europa y Estados Unidos, debía partir antes de 2030 pero su futuro está en vilo debido a la intensa campaña de recortes científicos impulsada por Donald Trump. Frente a esto, los científicos recuerdan que "hallazgos como este contribuyen a un creciente conjunto de indicios que apuntan a la posibilidad de vida pasada en Marte". Ahora depende de nosotros quedarnos en una mera hipótesis científica o descubrir si hay (o hubo) vida más allá de la Tierra.