La ola de calor continúa este lunes en España, con temperaturas de hasta 42ºC en zonas del Ebro y avisos en 14 comunidades

La ola de calor continuará este lunes azotando a España con temperaturas que excederán los 40-42 grados en el País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalviquir y se registrarán también tormentas y chubascos fuertes en el centro y norte peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur con cielos poco nubosos o despejados, si bien se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos.

En zonas del centro peninsular podrían, además, darse tormentas aisladas con rachas muy fuertes y en el norte tormentas con chubascos fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas.

La predicción contempla asimismo brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental y una calima débil que afectará a la península Ibérica y Baleares.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico y las mínimas en ligero ascenso. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares; los 38-40 grados en el cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Se esperan además noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados) o incluso tórridas (por encima de los 25 grados) en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Un hombre se refresca en Sevilla. / DAvid ARjona / EFE

En cuanto al viento, dominará el flojo de componente sur en la península y será flojo del este o noreste en el litoral mediterráneo y Baleares y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas y en Canarias, alisio moderado.

Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo nuboso con bancos de nubes bajas matutinos en el litoral que podrían dejar brumas y nieblas o lloviznas. Probable calima. No se descartan chubascos tormentosos de madrugada en el litoral noroeste.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en zonas costeras; máximas con pocos cambios. En amplias zonas del interior de la mitad este, podrían alcanzar los 36 grados. Viento flojo variable en el interior; en el litoral, viento flojo a moderado del norte rola y no se descartan rachas fuertes asociadas a las tormentas.

- ASTURIAS: cielo nuboso con bancos de nubes bajas matutinos en zonas costeras que podrían dejar brumas o nieblas dispersas. Presencia de calima. Las tormentas podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. La precipitación podría arrastrar algo de barro.

Temperaturas en ligero ascenso con máximas que superarán los 34 grados en la Cordillera y en los Picos de Europa. Viento flojo variable. No se descartan rachas muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

- CANTABRIA: cielos con intervalos de nubes altas y probable calima. Probables tormentas en el interior a partir de la tarde que pueden ser localmente fuertes. Máximas en ascenso el litoral, que puede ser notable y superarán los 34 grados en Cantabria del Ebro y los 37 en Liébana y Centro y Valle de Villaverde. Viento flojo variable en el interior y, en el litoral, viento del noroeste.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes altas con presencia de calima. Aunque con baja probabilidad, no se descarta alguna tormenta, principalmente de carácter seco, en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya.

Temperaturas mínimas en ascenso, notable en el litoral y con registros superiores a 25 grados; y máximas en ligero ascenso que superarán los 37 grados en el litoral, los 39 en Álava y los 40 en el resto del interior. Viento flojo a moderado variable con intervalos de sureste por la tarde.

Tres jóvenes se refrescan en una piscina en Berango (Bizkaia). / Miguel Toña / EFE

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas. Probabilidad de tormentas, con algún chubasco ocasional. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas con pocos cambios. Pueden darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados). Viento variable.

- NAVARRA: cielo poco nuboso. Temperaturas máximas que superarán los 38 grados en Pirineos, 39 en la Vertiente Cantábrica y 40 en el resto. Viento flojo a moderado del sureste, tendiendo a variable al final de la jornada.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso sin que se descarte algún chubasco con tormenta ocasional, más probable en el extremo occidental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Las máximas serán muy altas y podrían alcanzar los 40 grados o localmente el umbral rojo en la Ribera del Ebro. Viento del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde no se descartan chubascos dispersos acompañados de tormenta ni tampoco polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios; se alcanzarán valores significativamente elevados en todo el territorio, que pueden alcanzar 42 grados en puntos de la Ribera del Ebro. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta. No se descarta polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en el Ampurdán y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Se alcanzarán valores significativamente elevados en general y 40-42 grados en puntos de la Depresión de Lleida. Viento flojo de dirección variable.

Varias personas caminan por las calles de la ciudad Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con alguna tormenta con chubasco ocasional en el extremo oriental. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Pueden darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados). Viento variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con presencia de calima. Probables chubascos y tormentas por la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso.

Se alcanzarán los 39 grados en la zona de Metropolitana y Henares, los 40 grados en la zona de Sur y Vegas y los 37 grados en la Sierra. Probables chubascos y tormentas por la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con probabilidad de chubascos y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo en la mitad occidental y sin descartarse en zonas aledañas. Presencia de calima.

Temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 grados en los valles de Tajo y Guadiana, y los 36-38 grados en el resto. Probables chubascos y tormentas que podrán ir acompañados de granizo y de rachas muy fuertes en la mitad occidental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. No se descarta polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el interior y sur de Alicante. Se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral, especialmente en la provincia de Valencia. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas máximas en ligero ascenso o sin cambios; mínimas sin cambios. Vientos flojos de componente este.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, con máximas que pueden alcanzar 39 grados en el interior de Mallorca y noches tropicales en la mayor parte del territorio, localmente tórridas en la costa de la sierra de Tramuntana. Viento flojo de componente este y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos sin descartarse chubascos ocasionales acompañados de tormentas. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, salvo mínimas de la vertiente mediterránea localmente en ascenso y mínimas en descenso en el extremo occidental. Vientos flojos variables.

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- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve sin descartar precipitaciones débiles en La Palma a últimas horas del día. Poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste.