Seat y Cupra, un motor industrial y emocional del Mediterráneo

Cuando Joan Manuel Serrat compuso su tema ‘Mediterráneo’ corría el año 1970. Habían pasado 20 años desde que el 9 de mayo de 1950 naciera Seat, 17 años desde que saliera de la planta de la Zona Franca el primer coche fabricado por la marca española, el Seat 1400, y 13 años desde que el primer Seat 600 asomara para poner a España sobre ruedas.

Si tomamos la motivación del Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica encontraremos que Seat encaja como un guante. El Foro busca conversación, conexiones e iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial del Mediterráneo, poniendo el foco en aquellas propuestas capaces de mejorar el futuro y la calidad de vida de las personas. Lo dicho, Seat y Cupra en toda su magnitud.

Fachada de la fábrica de Seat en 1953. / Cedida

El tema de Joan Manuel Serrat, como Seat y Cupra, unen pasiones, emociones y arraiga en el país, un país bañado por el Mediterráneo, cuna de culturas y motor de una industrialización avanzada. Hoy, 56 años después de que sonaran los acordes de Mediterráneo y 76 años después de la fundación de Seat, el impulso emocional sigue más vivo que nunca. El inicio de la producción en la fábrica de Seat de Martorell del nuevo Cupra Raval (el primer coche eléctrico fabricado por la firma española en España) marca un hito para el futuro. Y que Seat y Cupra vuelven a poner al país sobre ruedas. En este caso, ruedas eléctricas.

CUPRA Raval / Cedida

La historia de la compañía siempre ha ido ligada al Mediterráneo, tanto por ser zona de influencia como por el estilo, la luz y la creatividad de sus modelos. Desde ese primer Seat 1400 hasta el nuevo Arona, pasando por los Seat 127, los Seat 1430, los Seat Ritmo, los Seat Ibiza (con la primera generación que se produjo en la fábrica de Zona Franca en 1984, y la segunda que estrenó en 1993 la planta de Martorell), así como también por el nacimiento de Cupra en 2018, Seat ha sido un referente industrial para Catalunya y España. Encuadrada dentro del Grupo Volkswagen desde el año 1986, la marca (las marcas) de Seat representan el espíritu joven, rebelde y racional. Todo a la vez.

El impacto industrial de Seat y Cupra en el músculo económico del país es innegable. Primero con su fábrica de la Zona Franca y posteriormente con la de Martorell, representa el empuje tecnológico de una industria clave en el PIB nacional. En un sector que representa casi el 10% (unos 160 millones de euros), Seat y Cupra asumen orgullosas un 1% del mismo, gracias a sus más de 13.000 trabajadores (más otros 100.000 empleos indirectos) y a sus casi 500.000 vehículos producidos cada año en su planta de Martorell (la producción total de ambas marcas en el mundo roza los 600.000 coches). La compañía, además, mantiene un importante centro de estampación en los terrenos de la antigua planta de la Zona Franca y otro de producción de componentes en El Prat de Llobregat.

Vehículos Seat transportados por tren hacia el puerto de Barcelona. / Cedida

La fábrica de Martorell, el corazón de la compañía, ocupa una superficie total de más de 2.800.000 m², equivalente a 400 campos de fútbol. En sus 16 edificios trabajan actualmente unas 12.000 personas de 70 nacionalidades. En los últimos 30 años se han producido en Martorell más de 12 millones de coches de 45 modelos diferentes. Si sumamos los 20 millones de vehículos fabricados en la Zona Franca entre 1953 y 1993, estamos hablando de una empresa que ha puesto 32 millones de coches en las calles, vamos, 128 millones de ruedas sobre el asfalto.

SEAT ha invertido 3.000 millones de euros en Martorell para la electrificación

Icono industrial dentro del sector, la planta de Martorell, donde se producen modelos tanto de Seat como de Cupra (y ahora también de Volkswagen con el ID.Polo), ha vivido una profunda transformación tecnológica enfocada a la electrificación. El grupo ha invertido en España más de 10.000 millones de euros, la mayor apuesta industrial de la historia de nuestro país, y Martorell se ha modernizado con 3.000 millones de euros.

Línea de producción del nuevo Cupra Raval / MANU MITRU

Con el punto de mira en el futuro, las tres líneas de producción de la fábrica son una visión clara de lo que ha de venir, y es que en Martorell no se trata solo de hacer coches. La planta es una ciudad industrial al completo, y en los últimos años se han construido varias instalaciones de alto nivel tecnológico, como un centro de tecnificación de empleados, un centro de test de baterías, pasando por una planta de ensamblaje de baterías y una modernizada línea de montaje de coches eléctricos. Todo enfocado a una electrificación que llama a la puerta.