Fuegos
Un incendio en Lleida interrumpe la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid
EP
Los Bomberos de la Generalitat catalana trabajan este jueves por la mañana en un incendio que se ha iniciado sobre las 10.30 horas en el Albi (Lleida), por el que se han movilizado 12 dotaciones, informan en una anotación a X recogido por Europa Press.
Debido a este incendio, la circulación ha sido interrumpida en las líneas de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, según ha informado Protecció Civil.
Entre las dotaciones tres son medios aéreos y el fuego afecta a campos de rastrojo cerca de la carretera LV-7031 y la línea ferroviaria.
Este incendio se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos continúan desplegados para intentar controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Los 24.643 mutualistas de Muface en Córdoba ya pueden retirar sus medicamentos con receta electrónica en cualquier farmacia de España
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La cordobesa barriada de Las Palmeras reconoce a 18 jóvenes que han logrado graduarse en ESO
- Córdoba tendrá un hostel en Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
- La campaña de abonados del Córdoba CF arranca con decenas de aficionados en El Arcángel
- Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta
- Este es el pueblo de Córdoba que tiene el mejor kebab de España: su secreto está en la mayonesa de trufa y una mermelada muy original