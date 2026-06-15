Padilla reivindica el modelo farmacéutico español en la entrega de los Premios de Innovación Social de la Fundación Bidafarma

La Fundación Bidafarma ha celebrado en Madrid la novena edición de sus Premios de Innovación Social, unos galardones que reconocen el trabajo de entidades y organizaciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la salud, la inclusión social y la calidad de vida de las personas.

En este contexto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reivindicó el modelo farmacéutico español y defendió su capacidad para garantizar el acceso a los medicamentos en todo el territorio. “Lo verdaderamente difícil es preguntarnos qué tendríamos si no tuviéramos este modelo”, señaló, al tiempo que destacó que la red de farmacias españolas constituye un ejemplo de cercanía, solvencia y presencia territorial difícilmente equiparable en otros países.

Padilla avanzó además que el Ministerio de Sanidad trabaja para reforzar este modelo a través de la futura Ley del Medicamento, poniendo en valor el papel asistencial de la farmacia comunitaria como centro sanitario próximo a la población. Asimismo, destacó la labor de la distribución farmacéutica cooperativa, subrayando que permite que cualquier ciudadano pueda acceder al medicamento que necesita con independencia de dónde resida, y aseguró que la nueva normativa contribuirá también a fortalecer este modelo de distribución.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. / Bidafarma

Bajo el lema «Unidos por lo esencial», la jornada ha reunido a representantes del ámbito sanitario, social e institucional para poner en valor proyectos que demuestran que la innovación adquiere todo su sentido cuando se pone al servicio de las personas y de sus necesidades.

Durante la apertura del acto, la directora de la Fundación Bidafarma, Manuela Villena, destacó que estos premios son mucho más que una entrega de reconocimientos. “Estamos deteniéndonos por un momento para mirar a las personas. A las personas que necesitan ayuda, a las personas que dedican su vida a ayudar y a las personas que creen que siempre merece la pena comprometerse para mejorar la vida de los demás”, señaló.

En su intervención de bienvenida, el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez Carrasco, puso el foco en el concepto que inspira la actividad de la entidad. “El cuidado está en el centro de todo lo que hacemos”, afirmó, al tiempo que reivindicó el papel de la farmacia comunitaria como un espacio de cercanía, confianza y acompañamiento. Martínez Carrasco destacó además que los proyectos reconocidos en esta edición representan formas innovadoras de cuidar, prevenir, incluir y mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Leandro Martínez, presidente de la Fundación Bidafarma. / Bidafarma

La jornada ha concluido con un mensaje compartido sobre la importancia de preservar un modelo sanitario cercano a las personas y de seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad.

La clausura del acto ha corrido a cargo del presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez Barreno.

Durante su intervención, Antonio Mingorance destacó que las entidades reconocidas representan algunos de los valores que históricamente han inspirado al cooperativismo y a la economía social. “Creemos que la actividad empresarial debe generar valor económico, pero también valor social. Por eso impulsamos iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las personas y a construir una sociedad más justa e inclusiva”, afirmó. El presidente de Bidafarma subrayó además que los proyectos premiados demuestran que el progreso solo tiene sentido cuando llega a las personas y cuando es capaz de responder a sus necesidades reales.

Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma. / Bidafarma

Proyectos reconocidos

Los Premios de Innovación Social 2026 han reconocido a la Asociación Cauria Neuro por su proyecto Escuela de Salud y Detección Temprana del Neurodesarrollo en el Medio Rural, una iniciativa orientada a facilitar la detección precoz de trastornos del neurodesarrollo en entornos con menor acceso a recursos especializados. También ha sido distinguida la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, a través de Fundación A LA PAR, por sus jornadas sobre acceso equitativo y uso seguro del medicamento en personas con discapacidad intelectual, un proyecto que contribuye a avanzar hacia una atención sanitaria más accesible e inclusiva.

En la categoría de apoyo a la infancia y a colectivos vulnerables, el jurado ha premiado a la Fundación OC (Óscar Contigo) Contra el Cáncer por BuddyOC, un robot avatar diseñado para acompañar a niños con cáncer durante sus procesos hospitalarios y favorecer su bienestar emocional. Por su parte, la Fundación Kambia ha recibido el galardón en la categoría de cooperación al desarrollo por su programa de prevención del cáncer ginecológico en Jicamarca, Perú, una iniciativa que acerca la prevención y la atención sanitaria a mujeres en contextos especialmente vulnerables.

Además de los premios, la Fundación Bidafarma ha otorgado un Reconocimiento Especial por Impacto en la Salud a la Asociación Debra Piel de Mariposa por su labor de apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias. Asimismo, el Premio Trayectoria Profesional ha recaído en el Grupo Social ONCE, en reconocimiento a décadas de trabajo en favor de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la plena participación social de las personas con discapacidad.

Con esta nueva edición de los Premios de Innovación Social, la Fundación Bidafarma reafirma su compromiso con el impulso de iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen a construir un sistema sanitario y social más cercano, accesible e inclusivo para todos.