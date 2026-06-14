Tras Australia
El Reino Unido prohibirá el lunes el uso de redes sociales a menores de 16 años
WhatsApp no está entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo
EFE
El Gobierno británico prohibirá mañana el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, así como la comunicación en 'chats' de juegos con extraños, según adelantan varios medios británicos.
Las medidas del Gobierno de Keir Starmer irán más lejos que las de Australia, pionera en las restricciones de las redes para menores. Así, incluirán con alguna medida técnica la imposibilidad de navegar en las redes a partir de las 20.30 para los menores de 18 años.
Las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. La plataforma WhatsApp de mensajería no estará entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo.
El Gobierno de Starmer aseguró que esta prohibición de las redes para los menores está apoyada por nueve de cada diez personas, según una consulta llevada a cabo en línea en las pasadas dos semanas.
Los demás detalles de la prohibición, así como las medidas técnicas para aplicarla, se harán públicos el lunes.
- Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía
- El mapa de las multas por cámaras en Córdoba: Ronda de Isasa y Tejares concentran más de la mitad de las sanciones
- Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana
- Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
- Los bomberos de Córdoba salvan a tres personas atrapadas en un incendio en una vivienda en Arroyo del Moro
- Cuatro equipos llegan a las finales por el ascenso para ser dos de los próximos rivales del Córdoba CF: horarios y cruces