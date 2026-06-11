Los farmacéuticos aplauden la eliminación del cupón precinto: "Era una práctica arcaica"

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha aplaudido la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 468/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que supone el primer paso para la eliminación del cupón precinto del cartonaje de los medicamentos y la transición a un sistema digitalizado.

El Gobierno aprobaba este martes un real decreto que actualiza la regulación del sistema de verificación de medicamentos y avanza hacia la eliminación del cupón precinto. Con la nueva normativa, se dará paso a un sistema digital y los farmacéuticos ya no necesitarán cortar el cartón del embalaje de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), ni usar celo para pegar el cupón en hojas de comprobación, una escena cotidiana en las boticas.

Tiempo para los pacientes

De esta manera, señala el Consejo, la red de 22.231 farmacias comunitarias y los más de 56.000 farmacéuticos que trabajan en ellas, "podrán destinar el tiempo que dedicaban a esta tarea administrativa que supone el recorte y gestión de más de 1.100 millones de cupones precinto anuales, a la asistencia farmacéutica a los pacientes".

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos había enfatizado en la necesidad de avanzar en "las necesarias reformas normativas y técnicas" que facilitasen el paso de "una práctica arcaica" a un sistema digitalizado.

Identificador único

El nuevo procedimiento aprovechará el identificador único que utiliza desde hace siete años el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) para prevenir la entrada en el canal farmacéutico de medicamentos falsificados, garantizando así la autenticidad de cada fármaco dispensado.

La desactivación de este identificador (que contiene el código de producto, número de serie único, lote y caducidad) en el Repositorio Nacional (la base de datos centralizada de SEVeM donde se registra y valida cada envase), podrá convertirse en un cupón digital que sustituya al cupón precinto como herramienta para el cotejo de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud. Ambos sistemas coexistirán durante algún tiempo.

Carga burocrática

Para Jesús Aguilar, presidente de los farmacéuticos, la aprobación de este Real Decreto abre una nueva fase "en el proceso continuo de digitalización por el que ha apostado la Organización Farmacéutica Colegial. Nos avalan las décadas que llevamos diseñando e implantando soluciones digitales en la farmacia, con muchos ejemplos de éxito junto a la Administración".

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"La futura eliminación del cupón precinto, conforme a los criterios especificados, además de ofrecer una solución coordinada para todas las autonomías, permitirá reducir la ya elevada carga burocrática que asumen los farmacéuticos comunitarios, tiempo que podrían dedicar a la labor asistencial con los pacientes", concluye el presidente del CGCOF.