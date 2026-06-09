Miabril, premio Tradición en los II Premios Woman Andalucía: el reconocimiento a una firma fiel a sus raíces

En un sector donde las tendencias cambian cada temporada, la firma Miabril ha encontrado su espacio apostando precisamente por lo contrario: la permanencia de la tradición. Fundada por la diseñadora sevillana Lourdes Montes junto a Rocío Terry, la marca se ha consolidado en los últimos años como una de las referencias de la moda flamenca contemporánea gracias a una propuesta basada en la artesanía, la calidad de los tejidos y la reinterpretación de los códigos clásicos del traje regional andaluz. Y por todo este trabajo, recogen el premio Tradición en los II Premios Woman Andalucía 2026.

Desde su creación, MiAbril ha desarrollado una identidad propia marcada por líneas depuradas, volúmenes equilibrados y una especial atención a los detalles. La firma ha convertido el algodón blanco, los tejidos naturales y las siluetas tradicionales en algunos de sus principales signos distintivos, alejándose de propuestas más efímeras para reivindicar una estética atemporal.

Su presencia habitual en las principales pasarelas especializadas, especialmente en el salón internacional de moda flamenca SIMOF, ha contribuido a reforzar su visibilidad dentro y fuera de Andalucía. A ello se suma una creciente expansión comercial que ha permitido a la marca llegar a nuevos mercados y públicos interesados en la moda de inspiración andaluza.

Más allá de los trajes de flamenca, Miabril ha ampliado progresivamente su catálogo con prendas y complementos que trasladan el universo estético de la firma a otros ámbitos del vestir cotidiano, manteniendo siempre una fuerte vinculación con sus raíces culturales.

Lourdes Montes: de la abogacía al diseño flamenco

La trayectoria de Lourdes Montes resulta poco habitual dentro de la industria de la moda. Formada inicialmente en Derecho, desarrolló sus primeros años profesionales en el ámbito jurídico antes de orientar su carrera hacia el diseño y la gestión empresarial.

Su entrada en el sector de la moda respondió a una vocación personal vinculada a la cultura andaluza y al interés por preservar la esencia del traje de flamenca. Con el paso del tiempo, esa inquietud se transformó en un proyecto empresarial que acabaría materializándose en MiAbril.

Montes ha defendido públicamente en numerosas ocasiones una visión de la moda flamenca basada en la elegancia, la funcionalidad y el respeto a la tradición. Su filosofía creativa apuesta por diseños que trasciendan la temporada y puedan mantenerse vigentes durante años, una posición que contrasta con la rápida rotación de tendencias que caracteriza a buena parte de la industria de la moda. Aunque su notoriedad pública aumentó debido a su matrimonio con Francisco Rivera Ordóñez, la diseñadora ha construido una trayectoria profesional propia que la sitúa entre las figuras más reconocidas del panorama flamenco español.

Una marca vinculada a la identidad andaluza

El crecimiento de MiAbril coincide con un renovado interés por las marcas que reivindican la producción artesanal y los valores asociados al patrimonio cultural local. En ese contexto, la firma ha logrado posicionarse como un referente de la moda flamenca de gama media-alta, combinando tradición e innovación sin renunciar a su identidad.

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La historia de MiAbril refleja también la evolución de la moda flamenca en el siglo XXI: un sector cada vez más profesionalizado, con capacidad para proyectarse internacionalmente, pero que sigue encontrando en la tradición andaluza su principal fuente de inspiración. Lourdes Montes, al frente de este proyecto, representa una nueva generación de empresarias que han convertido el patrimonio cultural en una oportunidad de desarrollo creativo y empresarial.