Antonio-Eloy, premio Académico en los II Premios Woman Andalucía por su excelencia formativa

La belleza bien entendida empieza por la elegancia. Y de eso sabe mucho Eloy Moreno, el malagueño que ha dedicado buena parte de su trayectoria a formar a generaciones de jóvenes en el mundo de la imagen personal. Su apuesta por el talento, la creatividad y el aprendizaje práctico ha encontrado siempre respuesta en quienes mejor pueden juzgar su trabajo: sus alumnos, que le han devuelto la confianza y la dedicación en forma de afecto, reconocimiento y éxito profesional.

Al frente de Antonio-Eloy, la academia familiar especializada en peluquería, barbería, estética, maquillaje y uñas fundada en 1967, Moreno ha convertido la formación en una auténtica vocación. Bajo su dirección, el centro se ha consolidado como una referencia nacional en la enseñanza de las profesiones vinculadas a la belleza y el bienestar.

"Aprender haciendo" es la filosofía que ha guiado durante décadas un proyecto educativo basado en la práctica, la innovación y la cercanía con el mercado laboral. Una fórmula que hoy suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. Antonio-Eloy recibe el Premio Woman Académico en la segunda edición de los Premios Woman Andalucía, un galardón que distingue la excelencia formativa y el compromiso con el desarrollo profesional de miles de alumnos. Esta noche se premia la visión de una persona que ha entendido la formación como una herramienta de transformación social. En un tiempo en el que el talento necesita más oportunidades que nunca, Eloy Moreno ha demostrado que la educación puede ser el mejor puente entre los sueños y la realidad profesional.

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