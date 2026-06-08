Sanidad destinará 9 millones de euros para financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años en 2027

El Ministerio de Sanidad destinará más de 9 millones de euros para financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años, una medida que se implementará en 2027. Así lo ha anunciado este lunes el departamento que dirige Mónica García que, además, ha dado a conocer que los datos de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España muestran una "tendencia ascendente sostenida" desde comienzos de la década de 2000, que en 2024 alcanzó uno de sus niveles más elevados.

Durante ese ejercicio, se notificaron más de 93.000 casos de las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia: infección por Chlamydia trachomatis (la más frecuente), gonorrea, sífilis y linfogranuloma venéreo (LGV), fundamentalmente en hombres.

Hoja de ruta

Son datos que ha dado a conocer Sanidad este lunes tras la 'Jornada de sensibilización y actualización en materia de infecciones de transmisión sexual (ITS)', un encuentro en el que se ha presentado el Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024 y la 'Hoja de Ruta 2026-2030' para abordar el crecimiento sostenido de estas patologías en el país.

Un encuentro que ha sido clausurado por la ministra Mónica García que ha hablado de "cifras relevantes" en incidencia de ITS que responden a una "realidad compleja". La estrategia se ha elaborado a partir del análisis de la evolución epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España realizado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

De los más de 93.000 casos de las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia, 41.918 correspondieron a Infección por Chlamydia trachomatis -la más común- que registró un aumento del 19,6% en el periodo 2016-2024.

Adultos jóvenes

Además, de Infección gonocócica (gonorrea), se notificaron 37.257 casos, lo que supone una tasa de 76,63 por 100.000 habitantes y un incremento anual del 28,9% entre 2020 y 2024. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, con una tendencia ascendente del 19,4% entre 2021 y 2024 y de Linfogranuloma venéreo (LGV) se notificaron 1.996 casos, concentrados mayoritariamente en hombres.

La mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia

La mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años "es elevada".

Primer kit de autotoma

Ante esta situación, la ministra ha señalado que el incremento de los diagnósticos responde a "una combinación de factores", entre ellos cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas.

La 'Hoja de Ruta 2026-2030' establece una estrategia integral alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea, señala Sanidad. Entre las medidas "más ambiciosas", ha dicho la ministra, en 2027 Sanidad destinará más de 9 millones para financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años.

Además, se ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España, facilitando el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales; se prioriza el control de la gonorrea multirresistente ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales y se refuerza el derecho a la protección de la salud para personas extranjeras. También se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria.

Que vayan a menos

La ministra ha definido la estrategia para los próximos años como "un documento ambicioso que busca ampliar las actuaciones del Ministerio frente a las ITS; es decir, busca ir a más para que las ITS vayan a menos". El objetivo general de estas acciones es impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030, remarca el ministerio.

La ministra ha subrayado la importancia de las campañas de prevención para "visibilizar que las ITS existen y que pueden estar más cerca de lo que pensamos"

Durante la jornada, celebrada en Sanidad, se ha presentado la nueva campaña de prevención: 'Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta', una iniciativa que busca concienciar sobre la presencia real de estas infecciones en la vida cotidiana.

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La ministra ha subrayado la importancia de esta acción para "visibilizar que las ITS existen y que pueden estar más cerca de lo que pensamos". El mensaje central de la campaña recuerda que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos, enfatizando que protegerse frente a ellas "está en mano de todas y todos". La campaña, que se desarrolla desde una visión positiva de la sexualidad, aspira a lograr "un alcance masivo".