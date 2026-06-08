Papamanía en el Bernabéu, el 'Bad Bunny de la fe' se da un baño de masas colosal: "Madrid te quiere más que a la Champions"

La expectación era altísima. El Papa estaba a punto de llegar al Bernabéu y, claro, como si de una superestrella se tratase, los leoners no podían ocultar su emoción. Así es como se llaman los fans del Pontífice, los auténticos, aquellos que como los de Aitana, Quevedo y Rosalía rastrean cada paso. Lo tenían todo preparado: pancartas a rotulador fluorescente, pulseras tejidas con su nombre, maquillajes con los tonos del Vaticano… “Es un icono pop, lo tengo en todas las redes sociales. Me encanta cómo habla, su mensaje. Siempre que me lo permita el trabajo, le seguiré por el mundo”, dijo Gracia, de 32 años, acompañada por sus amigas Lorena, Sandra y Martina. Es tal su pasión que, de hecho, ojo, mañana viajarán a Barcelona. No serán las únicas. A su alrededor, diferentes grupos confirman que también lo harán. Una papamanía que, al entrar, entre vítores y aplausos, elevó al Santo Padre a la categoría de ídolo de masas: el Bad Bunny de la fe despierta tantos suspiros como el Bad Bunny de la música.

El encuentro con la comunidad diocesana, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, se transformó, por momentos, en un gran concierto, una alfombra roja con rosarios. La grada rugía, aplaudía sin descanso. “Te amamos”, gritó Salvador, de 20 años, que sujetaba un cartel propio de un club de fans. Ponía: “Madrid te quiere más que a la Champions". A lo largo de la tarde, tras las intervenciones del mago Jorge Blass y el cantante Íñigo Quintero, quedó patentísimo el fervor que León XIV levanta. No hubo silencios: cualquier palabra y cualquier gesto alentaban aún más a la multitud.

Íñigo Quintero, Jorge Blass y Santi Rodríguez telonearon al Papa León XIV. / JOSÉ LUIS ROCA

Había de todo. Señoras con abanicos con la cara del Pastor. Niños con camisetas caseras donde se leía "Team Papa". Grupos de adolescentes con pañuelos amarillos. Pero, sobre todo, atención, no faltaron las estampitas. Hubo muchas. De todos los tipos. Estampitas oficiales, plastificadas en casa. Estampitas tuneadas. Con purpurina. Algunas dibujadas. Otras recortadas. Estampitas A4. También de cartera. Y, en todas, sin excepción, Robert Francis Prevost aparecía sonriendo y saludando. Un fenómeno que recordaba al que Operación Triunfo desató en 2001 con Rosa López, David Bisbal y Nuria Fergó. Por aquel entonces, se comercializaron tazas, colgantes, pegatinas, álbumes y colonias con sus caras. Casi igual que el merchandising del Vicario de Cristo. “Mira, mira. Esta chaqueta la he pintado yo. Tiene mi pasaje favorito de la Biblia: el salmo 23. Sé que hace un calor horrible, pero no podía dejármela en casa. Es un día muy especial para mi familia”, señaló Carlos, de 28, mientras levantaba a dos sobrinos del suelo. En total, son 19.

Peticiones variopintas

También hubo quien aprovechó la velada para hacer sus correspondientes plegarias. Las peticiones fueron variopintas. “Ayúdame con la oposición”, rogó Rocío. A lo que Manuel añadió: “Quiero entrar en Medicina”. Otros, en cambio, optaron por algo más reivindicativo: “Está muriendo demasiada gente en Oriente. Tráenos la paz”. María, de 63, lo defendió. Es profesora de en un instituto público y, aunque no cree demasiado en la religión, no quería perder un acontecimiento que trasciende a la Iglesia: “Es histórico, cómo no iba a estar aquí. Mi padre pudo ver a Juan Pablo II en el Bernabéu hace 44 años, por lo que ésta es mi particular forma de recordarle”.

Por el Bernabéu procesionaron el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Almudena. / JOSÉ LUIS ROCA

“La iglesia de Madrid hoy ha metido un golazo para siempre [...]. Nuestras sensibilidades, procedencias y prioridades se encuentra en Cristo y de su vida reciben la savia, como los sarmientos de la vid. Esto significa que mucho de lo que hay ahbía en nosotros se transforma porque se orienta al servicio, deja de ser un don privado y sirve al bien común”, proclamó el Papa frente a 70.000 almas. No faltaron los móviles al aire, inmortalizando cada frase, cada emoción. Gran parte del gallinero procedía de Latinoamérica, de ahí que entablaran videollamadas con sus seres queridos para hacerles partícipes. “Mi madre es muy devota. No ha podido venir porque está mayor, así que le estoy mandando los vídeos que puedo. Pido por ella, está superando una enfermedad y necesita un último empujón”, relató Julia, colombiana de 45 años. Como ella, muchos fueron en representación de estirpes enteras, buscando una bendición laboral, económica y social. A cambio, rezan a diario. Por lo suyos, pero también por León XIV. Es la única forma que tienen de devolverle tanto amor: “Estamos aquí por él”.

Reivindicaciones LGTBIQ+

Hubo banderas de Chile, México, El Salvador, Venezuela, Perú, Ecuador… Aquella estampa bien podría haber sido la de un Eurovisión organizado en España: canciones, nervios, delegaciones, coreografías, abrazos... Tan sólo faltaron los 12 points. Aunque, bueno, como bromeó Alberto, los suyos hubiesen ido al Vaticano: “Madrid lleva 57 ediciones sin acoger el festival. Y, oye, hemos demostrado que podemos hacerlo muy bien. Está siendo divertidísimo”. Sólo puso una pega: “León XIV debería abrirse más al colectivo LGTBIQ+. También es un referente para nosotros y nos gustaría, como a cualquier otra persona, que nos acogiera con el mismo cariño”.

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Personas de Chile, Venezuela, Argentina, Perú y otros tantos países de Latinoamérica se concentraron en el Bernabéu. / JOSÉ LUIS ROCA

Tras rezar el Padrenuestro, la euforia colectiva tomó el estadio del Real Madrid. David Bustamante fue el encargado de poner la guinda al pastel. Lo levantó al instante con su versión del Himno de la alegría. Enérgico y elocuente, terminó de extasiar a un Madrid tocado por Dios. Fue una tarde para el recuerdo. De ahí que un buen puñado de fieles aguardara fuera por si rascaba algo. Sólo las grandes celebridades, como Taylor Swift, Karol G y Manuel Carrasco, entre otros, lo habían logrado antes. “No sé si viviremos algo parecido el resto de nuestra vida. Estuvimos a punto de no venir y, al final, pese al gran esfuerzo, nos ha compensado. En un ratito, pondremos rumbo a casa. Son 300 kilómetros en coche, pero ya ha merecido la pena”, apuntó Lourdes, de 51. Su marido, Carlos, asentía con devoción. Ahora, sólo les queda contárselo a sus hijos. Quizá, la parte más bonita. No hay nada como compartir lo que han sentido. Les será difícil olvidar la catedral que León XIV levantó en el Bernabéu. Hay cosas que sólo están al alcance de poquísimas personas en el mundo. Que se lo digan a Bad Bunny. Y al Papa, claro.