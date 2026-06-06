León XIV dará foco en su visita a España a las víctimas de abusos de la Iglesia

León XIV inicia este sábado en Madrid su visita a España, durante la que recorrerá más de 2.500 kilómetros –si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife– y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. En total, participará en una treintena de actos en los siete días que durará su viaje. La visita del Papa ha generado una gran expectación y se esperan con atención sus mensajes en torno a la inmigración y sus llamamientos a la paz tras sus encontronazos dialécticos con el presidente de EEUU, Donald Trump. Especial relevancia tiene el anuncio que hizo anoche el Vaticano de que el Pontífice se reunirá con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes.

La confirmación del encuentro llegó a través de una nota, milimétrica, de la Santa Sede, que rompió así su silencio en torno a uno de los asuntos más delicados del viaje del Papa. "En relación con algunas informaciones difundidas por la prensa, puedo confirmar que durante los días del próximo viaje apostólico, el Santo Padre se reunirá con algunas víctimas de abuso por parte de miembros del clero en España", explica el comunicado difundido anoche. "El encuentro ha sido organizado por la Iglesia española", añadieron las autoridades vaticanas al precisar este detalle, no menor, porque sitúa la iniciativa en los obispos españoles.

El precedente de Francisco

No habrá, sin embargo, más información hasta después de que el encuentro ocurra, "en respeto de las víctimas, de su voluntad y de su privacidad", concluía la nota. La decisión se enmarca en una práctica que el difunto papa Francisco repitió en otros viajes –Irlanda, Chile, Alemania– con resultados y lecturas muy distintas según quién los observa. Para algunos supervivientes y organizaciones de víctimas, estos encuentros privados son insuficientes, incluso contraproducentes: permiten a la Iglesia católica mostrar cercanía personal sin que ello se traduzca en consecuencias institucionales ni en rendición de cuentas para los responsables. Para el Vaticano, son un gesto de acompañamiento pastoral que no debe confundirse con un proceso judicial o disciplinar.

Por su parte, España lleva años mirando de frente una crisis de abusos que tardó demasiado en reconocer. La investigación impulsada por el Defensor del Pueblo y los trabajos periodísticos que la precedieron pusieron cifras –decenas de miles de víctimas estimadas– a un problema que la Conferencia Episcopal española había tratado durante décadas con una mezcla de negación y gestión interna. Que la visita del Papa incluya este encuentro es, como mínimo, un reconocimiento de que el asunto no puede obviarse. Lo que ocurra dentro de esa sala, si es que llega a trascender, es otra historia.

Ante la llegada del Pontífice hoy a Madrid, Interior activó a medianoche la fase crítica del Plan Especial de Seguridad , "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado", según el ministerio. Policía Nacional y Guardia Civil han movilizado a más de 15.000 efectivos, a los que se suman Mossos d’Esquadra, policía canaria y agentes locales en las otras comunidades que visitará León XIV. El ministro Fernando Grande-Marlaska presidió ayer la puesta en marcha del Centro de Mando (CEMAN) en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), el órgano que realizará el seguimiento y la coordinación permanente del dispositivo durante la estancia en Madrid del Papa.

Zonas blindadas

"Para que veáis la dimensión del acontecimiento, en la vigilia en la Plaza de Lima de Madrid se prevén más de 400.000 personas y en la misa del domingo en Cibeles se estima una presencia de más de un millón de personas", destacó. El objetivo del dispositivo especial es blindar las zonas de la visita.

La fase crítica del plan especial de seguridad se ha ajustado a los distintos territorios que recibirán a León XIV: la sede de Madrid, desde las 00.00 horas del día 6 hasta las 13.30 horas del 9 de junio; la de Barcelona, desde las 7.00 horas del día 9 hasta las 8.00 horas del 11 de junio, y la sede de Canarias, desde las 00.00 horas del día 11 hasta que, el 12 de junio, el avión que traslada al Pontífice abandone el espacio aéreo español.

En esas tres franjas horarias, el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel de activación, así como los planes de autoprotección y emergencias, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), para garantizar la seguridad.

El dispositivo cuenta con más de mil vehículos terrestres y 16 aeronaves, a los que hay que sumar integrantes de los departamentos de Seguridad de la Casa del Rey y de Presidencia del Gobierno, además de las fuerzas policiales.

8.000 empleados movilizados

El Ayuntamiento de Madrid movilizará a más de 8.000 empleados públicos en tareas de seguridad, movilidad, emergencias, limpieza y atención social. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, mostró su agradecimiento y confianza hacia unos servicios municipales que han trabajado sin parar en los últimos tres meses para preparar "el operativo más grande que jamás ha puesto en marcha" el consistorio, dijo, "para acoger un evento". El despliegue se centrará especialmente en los actos principales previstos en la plaza de Lima y en la plaza de Cibeles, pero también cubrirá otros puntos vinculados a la agenda de la visita, como el Palacio Real, la residencia del arzobispo, el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena, el Movistar Arena, el estadio Santiago Bernabéu, el centro de Cáritas en Latina e IFEMA Madrid.

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El dispositivo de seguridad en la capital española contará con unos 4.000 agentes de la Policía Municipal durante los cuatro días de visita. También participarán 480 agentes de movilidad y el Samur-Protección Civil movilizará alrededor de 1.000 efectivos y desplegará 9 puestos sanitarios avanzados.