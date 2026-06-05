Bocadillos en Wallapop, 'souvenirs' caseros y precios inflados... la picaresca para ver al Papa llega a Madrid

Dice el refrán, con indudable acierto, que el que no corre, vuela. En España, más de uno está cerca de levitar con la visita del Papa León XIV. En Madrid, puerta de entrada y parada más larga del viaje, la inminente llegada del Santo Padre el próximo sábado ha desatado un revuelo casi sin precedentes, con la ciudad entera patas arriba y administraciones, diócesis, hostelería, voluntarios, fieles (y muchos que no, también) volcados en unos preparativos frenéticos, cargados de expectativas y no pocas incomodidades.

En paralelo a la organización oficial, ha surgido también, como siempre en estos casos, otra oficiosa, orquestada por todos aquellos que han visto en el viaje una oportunidad para sacar tajada de una u otra forma. Mientras se descuentan los días para el aterrizaje del sucesor de Pedro en Barajas, plataformas como Wallapop o Milanuncios se han llenado de un muy variopinto rosario (nunca mejor dicho) de anuncios vinculados al pontífice y su viaje apostólico.

Desde habitaciones y pisos para alojarse temporalmente durante esos días, los más, hasta productos bastante más peregrinos, como figuras gigantes de León XIV estilo Lego fabricadas con impresora 3D, tazas, llaveros y bufandas con su imagen o tarjetas de transporte temáticas de la Comunidad de Madrid revendidas como objeto de coleccionista. A ellos se suman ofertas más pragmáticas, como plazas de garaje para dejar el coche - prácticamente inútil en buena parte del centro desde esta semana por los cortes de tráfico- o reservas anticipadas de bocadillos en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

Anuncio en Wallapop de una figura gigante estilo Lego del Papa León XIV. / Wallapop

El muestrario de esta enésima demostración de la inclinación patria por la picaresca es amplia y muy variada. Entre las curiosidades y los souvenirs se cuelan también ofertas de naturaleza, cuanto menos, cuestionables. El alojamiento se lleva la palma, empezando por ofertas simbólicas a uno o cero euros que no reflejan el precio real y siguiendo por importes disparados que oscilan de media entre los 100 y los 250 euros por noche (tarifas más propias de un hotel). En Wallapop aparece incluso una habitación por 980 euros “por motivo del viaje del Papa”, con una descripción tan escueta como elocuente: posibilidad de compartir piso durante la estancia del pontífice en Madrid.

Habitación en alquiler durante la estancia del Papa en Madrid por 980 euros. / Wallapop

En otro anuncio, este en Milanuncios, figura una habitación en Aravaca reservada “solo” para la visita del Papa, con otra estancia disponible en la misma casa para dos o tres personas más. Otra entrada oferta "habitaciones por noches baratas" en Puerta del Ángel, al módico precio de 500 euros la noche. En varios de estos anuncios, además de ofertarse habitaciones o viviendas completas, los anunciantes, a la guisa de hoteles y hostales, incluyen servicios extra como habitación adicional, cama extra o desayuno.

Especialmente objetable resulta un anuncio de Wallapop en el que se alquila una habitación en un piso compartido con el propietario. La descripción utiliza como principal reclamo que la vivienda se encuentra a "20 minutos del Paseo de la Castellana, donde tendrá lugar el evento del Papa". El mismo texto refleja que la casa en cuestión está ubicada en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Una búsqueda rápida en Google Maps del trayecto en transporte público entre dicho barrio y la plaza de Lima arroja un resultado ligeramente distinto: entre 1 hora y 6 minutos, la opción más rápida, y 1 hora y 35, la menos (consulta realizada ayer jueves a las 16:47 horas de la tarde, fuera de la hora punta).

Anuncio de una habitación en alquiler para la visita del Papa en El Cañaveral. / Wallapop

Todo esto a falta de la más que previsible efusión de anuncios de balcones, terrazas y ventanas más o menos grandes, pero estratégicamente ubicadas, que está por aparecer ahora que por fin se conocen los cuatro itinerarios que realizará el papamóvil por las calles de Madrid. Tras mucho hacerse de rogar, este jueves a mediodía la Archidiócesis madrileña difundió por fin la que era una de las informaciones más esperadas de la visita y que ha llegado varios días más tarde que en las otras sedes, Canarias y Barcelona, donde ya no queda prácticamente ni un alféizar para plantas sin ofertar. Por el momento, en la capital ya se puede encontrar un anuncio de un salón con vistas a Lima, donde tendrá lugar la vigilia con los jóvenes, por un precio "negociable".

Oferta de un espacioso salón con vistas a la plaza de Lima, donde tendrá lugar la vigila con jóvenes. / Wallapop

No todos estos anuncios tienen por qué esconder un intento de fraude, pero muchos de ellos comparten ingredientes comunes: precios poco claros, condiciones mínimas, ubicaciones presentadas como inmejorables y viviendas particulares reconvertidas durante unos días en alojamientos turísticos. Consultados al respecto del encaje legal de estas y otras ofertas del estilo, desde el Ministerio de Consumo explican que están "fuera de los supuestos regulados por la norma" que regula las VUT (viviendas de uso turístico), quedando, pues, regidas por el Código Civil. En este sentido, desde el Ejecutivo regional, competente en la materia, añaden que los alquileres de viviendas están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "En el caso de arrendamientos que sean para uso distinto al de vivienda", matizan, "la LAU dice que se rigen por la voluntad de las partes".

Preguntados también por este particular, fuentes de Wallapop defienden que la plataforma está pensada principalmente para la compraventa de segunda mano y que el inmobiliario tiene un peso “residual”, apenas el "0,0001% del total de anuncios". La compañía asegura que trabaja “continuamente para identificar y eliminar cualquier anuncio” que incumpla sus políticas o la normativa vigente, con un equipo específico de Trust & Safety que representa el 8% de la plantilla y que permite filtrar “el 92% de los anuncios y perfiles potencialmente fraudulentos". Asimismo, la plataforma "Wallapop anima a sus usuarios a reportar cualquier contenido que considere fraudulento o indebido", subrayan estas fuentes.

En la misma línea, desde Facua, su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano, recomienda extremar la prudencia ante este tipo de ofertas, revisar “las condiciones de lo que estamos contratando” antes de pagar y, en la medida de lo posible, optar por alojamientos “que cuenten con todos los permisos necesarios” para funcionar como vivienda turística. En caso de sufrir un engaño o una estafa, aconseja contactar primero con la plataforma a través de la que se haya alquilado para buscar “algún tipo de solución inmediata” y, en paralelo, presentar la denuncia correspondiente.

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Por último, Serrano recuerda además que el consumidor puede exigir que se cumplan las condiciones ofertadas y reclamar responsabilidades si no ocurre así: “Si nos están ofertando una vivienda con vistas a la calle y resulta que nos proporciona una vivienda que tiene vistas a un patio interior, pues lógicamente podremos pedir consecuencias por ese incumplimiento”, subraya el vicepresidente de Facua.