El hermano de Pedro Sánchez y el presidente de la Diputación de Badajoz declaran hoy tras concluir la fase testifical

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declara este jueves como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, una vez concluida la fase testifical, en la que la sala ha escuchado el interrogatorio a más de cuarenta testigos, algunos de ellos también peritos.

Finalizada tanto esta fase como la prueba documental, será el turno este jueves del interrogatorio tanto de las siete acusaciones populares como las defensas de los once acusados, así como del Ministerio Fiscal.

El expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, para el que se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, abrirá el turno a las 10,00 horas, a quien le seguirá David Sánchez, con idéntica petición de pena por los mismos delitos.

El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

Las declaraciones testificales ante la Audiencia de Badajoz, que se han prolongado durante tres días, han reflejado varias aristas en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de Luis Carrero.

La UCO entiende, atendiendo a lo expuesto por su teniente coronel Antonio Balas, y sujeto a los atestados que se elaboraron a partir de la investigación de miles de correos, que el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último.

Considera que Gallardo fue el impulsor de la plaza, con el "motor" del área de Recursos Humanos. "Hay unos actos preparatorios y administrativos que se llevaron a cabo para generar" la plaza, expusieron los agentes de la UCO.

"Si al final -si así se constata- se creó una plaza para alguien determinado, debe haber otros intervinientes", sostiene la UCO para hacerse eco de la participación en los hechos enjuiciados del resto de acusados, como así estableció la juez instructora, Beatriz Biedma.

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Por contra, buena parte del conjunto de testigos han avalado los procesos de las plazas de Luis Carrero y David Sánchez, quien ya no es juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito.