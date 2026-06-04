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Iglesia católica
La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid
Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias
A. Romero / J. Quintana
El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.
Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.
Madrid, primer destino del Papa
En Madrid, en la primera etapa de su visita, León XIV será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel y acudirá al Congreso en su primera etapa del viaje a España.
En su primera jornada en la capital española, el papa también celebrará una vigilia de oración con jóvenes en la que se realizará una Adoración Eucarística en la plaza de Lima.
El domingo se celebrará la misa en la plaza de Cibeles a las 09.30 horas, posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que León XIV pertenece, en la Nunciatura, donde se alojará en su estancia en Madrid.
Ese día por la tarde, está previsto el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte' en el Movistar Arena y, por la noche, cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
El lunes, el pontífice recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después acudirá al Congreso de los Diputados en sesión conjunta de las Cortes en lo que será la primera visita y el primer discurso de un pontífice en el Parlamento español.
Posteriormente, se reunirá en la sede de la Conferencia episcopal con los obispos y entrará en la Catedral de la Almudena para una oración.
Por la tarde, celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid y, el martes, tras un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema, viajará en avión hacia Barcelona.
Cuatro misas
El pontífice oficiará cuatro misas durante su vista a España, pero también visitará un centro para personas sin hogar en Madrid y otro centro de acogida de migrantes en Gran Canaria.
La visita del Papa a España, desde el próximo sábado día 6 hasta el martes 9
León XIV visitará España desde el próximo sábado día 6 hasta el martes 9. Será el primer papa que pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados y hará otras dos paradas históricas: visitará la cárcel de Brians 1 en Barcelona y el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, símbolo de la acogida masiva de inmigrantes.
La Plaza de Cibeles, preparada para acoger a cerca de un millón de personas en la misa del Papa
La Plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores están preparados para acoger el próximo domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio. "Toda la huella que está marcada, si la habéis visto en los planos, hace como una cruz, va por el norte hasta Colón, por el sur hasta Neptuno, por allí va hasta el cruce de Gran Vía con Alcalá y por allí hasta la puerta de Alcalá, pues la huella está preparada para casi un millón de personas que vengan a verlo", ha explicado el director de producción de los eventos de Plaza de Lima, de Cibeles y Bernabéu, Mariano Rodríguez, este miércoles, en declaraciones a los medios durante una visita al escenario de la Plaza de Cibeles.
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