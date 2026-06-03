La jueza sospecha que Jonathan Andic se deshizo del móvil porque desactivó la app de contar pasos justo antes de viajar a Ecuador

La jueza de Martorell que instruye la muerte del empresario Isak Andic continúa investigando la desaparición del teléfono de su hijo Jonathan Andic, acusado por estos hechos. Este miércoles ha ordenado a Vodafone que entregue la tarificación de este terminal entre los días 21 y 26 de marzo de 2025. Jonathan mantiene que el 24 de ese mes viajó a Ecuador y que, un día después, el 25, un ladrón sustrajo su teléfono mientras se encontraba en Quito, la capital del país suramericano. Sin embargo, a los investigadores les llama la atención, tras comprobar datos almacenados en iCloud, que la aplicación Health del teléfono de Jonathan, una app que cuenta pasos y brinda información de salud, se detuvo un día antes de ese viaje. ¿Por qué?

La aplicación Health, o ‘Salud’ en castellano, registra los pasos que realiza un usuario cuando lleva el teléfono. O los metros que ha recorrido. O las calorías que ha consumido. Son datos de salud que también se transfieren al perfil de iCloud. Los investigadores no comprenden por qué los de Jonathan, si es verdad que perdió el teléfono el 25 de marzo de forma inesperada y a causa de una sustracción, se detienen el 23 de marzo a las 21.25 horas, un día antes de viajar a Ecuador.

Llamadas desde Ecuador

Los Mossos se preguntan si ese fin del recuento de pasos se debe, en realidad, a que el iPhone 14 de Jonathan dejó de funcionar entonces o lo único que se detuvo fue la aplicación 'Health'. En ambos casos, a los investigadores les parece sospechoso que ese hecho ocurriera un día antes de sufrir el supuesto robo en Ecuador. La policía catalana ha podido comprobar que no consta que Jonathan Andic hubiera desactivado Health en otras ocasiones.

La defensa de Jonathan, por su parte, ha dicho públicamente que puede demostrar que Jonathan hizo llamadas después de las 21.25 horas del día 23. Fuentes cercanas a la investigación, que dan validez a esas llamadas realizadas desde Ecuador que esgrime la defensa, no descartan que pudieran hacerse con la misma tarjeta pero desde otro dispositivo.

Por ese motivo, los Mossos han solicitado a la jueza que ordene a Vodafone entregar los datos de tarificación de este terminal. En concreto, el registro de llamadas que se produjeron entre los días 21 y 26 de marzo de 2025. Con esos datos, los investigadores podrán saber si Jonathan usó ese teléfono después de las 21.25 horas del 23 de marzo y, también, si ese teléfono viajó a Ecuador, donde el hijo de Andic asegura que un ladrón se lo quitó por sorpresa.

Sin actividad desde el día 25 de marzo

Los Mossos también han consultado a Apple cuándo se registró la última actividad del teléfono de Jonathan. Según el auto de la jueza, la compañía de iPhone respondió el mismo 25 de marzo, cuando Jonathan ya estaba en Ecuador. La jueza, en el auto, no aclara qué actividad en concreto consta en Apple ni tampoco dónde se encontraba el dispositivo entonces.

La jueza de Martorell llama la atención sobre el hecho de que Jonathan no llegara a presentar una denuncia por el robo que afirma haber sufrido en Ecuador. Y también sobre otro hecho: tras el supuesto robo, Jonathan tampoco “dio instrucciones para borrar el contenido” del terminal al responsable de tecnología de Mango. Es decir, se expuso a que el ladrón pudiera tener acceso a la información que contenía en ese dispositivo.

No se recupera el whasapp

Tal como avanzó EL PERIÓDICO, otro aspecto de interés para la jueza relacionado con el teléfono extraviado de Jonathan es que este, cuando adquirió el dispositivo nuevo –un iPhone 16, que comenzó usar después del viaje a Ecuador, el 26 de marzo– no recuperó las conversaciones de whatsapp.

Noticias relacionadas

Los Mossos, cuando requisaron su teléfono, el nuevo, en septiembre de 2025, descubrieron que no había conversaciones de whatsapp anteriores al viaje que hizo a Ecuador. La jueza califica de “borrado” esta maniobra de Jonathan y, en este último auto, destaca que el viaje “relámpago” que el hijo de Mango hace a Ecuador, durante el que se cruza con el supuesto ladrón, no constaba en su agenda.