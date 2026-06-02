El Gobierno aprueba el Estatuto Marco pese al rechazo de los médicos, que mantienen la huelga

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, "una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad", reseña el Ministerio de Sanidad. La aprobación se produce en pleno conflicto con los médicos, que siempre se han opuesto al texto y mantienen una nueva huelga nacional del 15 al 19 de junio.

El anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales en el sistema sanitario, inicia ahora el trámite de audiencia e información pública, que permitirá recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de su futura remisión a las Cortes Generales para su debate parlamentario.

Pactado con los sindicatos

El texto, pactado con los sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde- introduce mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias de 24 horas a un máximo de 17 o las jornadas semanales de no más de 45 horas. Pero las organizaciones sindicales médicas siguen exigiendo un marco de regulación propio independiente del resto de profesionales del SNS para negociar sus condiciones laborales.

"Es una mala noticia y es un tiro en el pie para el Gobierno y sus socios. Las movilizaciones son más necesarias que nunca. De espalda a los médicos no se pueden hacer cosas", criticaba tras conocer la aprobación Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, el sindicato médico mayoritario en Madrid,

Meses de negociación

La norma, que lleva meses negociándose, "acaba con la incertidumbre en los procesos de selección y refuerza la estabilidad en el empleo sanitario", enfatiza Sanidad. Tras más de 20 años sin actualización, la reforma establece un marco común para todo el Sistema Nacional de Salud que mejora las condiciones laborales y refuerza la protección frente a la precariedad, la temporalidad y las jornadas excesivas.

A partir de este marco básico, señala el Ministerio, las comunidades autónomas, "en el ejercicio de sus competencias", deberán desarrollar y adaptar estas medidas a sus respectivos servicios de salud.

Las guardias

Entre lo destacado del texto, el departamento que dirige Mónica García indica que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea y, por primera vez, las guardias médicas se limitan a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin pérdida retributiva.

Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad "no generarán en ningún caso deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria". En el descanso diario se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. En el semanal, el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.

Interinos

Además, la reforma refuerza la estabilidad en el empleo con la convocatoria obligatoria de OPEs cada dos años, introduce la figura del personal estatutario investigador y profesionaliza la gestión directiva mediante procesos públicos y transparentes.

En personal interino, el nombramiento en plazas vacantes tendrá una duración máxima de tres años; se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad. Los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.

La clasificación

Además, la ley estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). En personal sanitario, se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (Doctorado, Grado con especialidad, Grado, Técnico Superior o Técnico).

En personal de gestión y servicios: se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.

La norma crea la categoría de personal estatutario investigador, destinada específicamente al desarrollo de actividades de investigación sanitaria. Para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor. Estos profesionales dedicarán al menos el 50 % de su jornada ordinaria a la investigación y podrán compatibilizar esta actividad con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.

Gestión sanitaria

Además, impulsa la profesionalización de la gestión sanitaria. Para acceder a puestos directivos será necesario contar con una titulación universitaria, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria. La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión.

Manifestación de médicos en Barcelona (archivo) / JORDI COTRINA

El Estatuto también amplía y actualiza el catálogo de derechos, apunta Sanidad. En conciliación se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes. Se reconoce el derecho a la desconexión y se define el concepto de "carga horaria excesiva" como indicador de intervención organizativa.

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La norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de personal estatutario.