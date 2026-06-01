Continúa la crisis
Raúl Rabadán renuncia a la dirección científica del CNIO
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que actualmente atraviesa una situación de crisis.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado a conocer la decisión de Rabadán que "respeta, pero que también lamenta".
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- La IA de videovigilancia detecta a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta de la Feria de Córdoba
- Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- Turistas en la Feria de Córdoba: 'Con un par de rebujitos nos animamos
- La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
- Herido un joven en el centro de Córdoba tras la colisión entre un coche y una moto
- La Feria de Córdoba consolida su nuevo modelo entre toldos, calor y deberes pendientes en El Arenal