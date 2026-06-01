Ansiolítico
Las ampollas de Valium cambian de nombre para evitar errores en la medicación
El medicamento 'Valium 10 mg/2 ml solución inyectable' ha pasado a denominarse 'Valium 5 mg/ml solución inyectable' para adaptarse a la normativa europea
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa este lunes del cambio en la expresión de la concentración incluida en el nombre del fármaco 'Valium solución inyectable', "con el objetivo de evitar posibles errores de medicación". Esta modificación afecta únicamente a la forma de expresar la concentración en el nombre del medicamento y no supone ningún cambio en su composición, manteniéndose la misma cantidad y concentración de diazepam, su principio activo.
El Valium inyectable pertenece al grupo de las benzodiazepinas y actúa como tranquilizante, sedante, relajante muscular y anticonvulsivo. El cambio notificado por la AEMPS únicamente afecta a la forma de expresar la concentración en el nombre del medicamento, que ahora se indica como miligramos de diazepam por mililitros de solución inyectable (mg/ml).
Contenido total
Hasta ahora, explica la AEMPS, la concentración de Valium se expresaba mediante el contenido total de la ampolla (10 mg en 2 ml). Sin embargo, las directrices europeas vigentes recomiendan expresar la concentración de las soluciones inyectables en miligramos por mililitro (mg/ml), criterio que ya siguen otros medicamentos autorizados más recientemente con diazepam solución inyectable.
Como consecuencia de este cambio, el medicamento 'Valium 10 mg/2 ml solución inyectable' (número de registro 39943) pasa a denominarse 'Valium 5 mg/ml solución inyectable' (número de registro 39943). Además de Valium, informa la AEMPS, hay otros dos medicamentos con el mismo principio activo y forma farmacéutica que ya expresan la concentración en forma de mg/ml: Diazepam Prodes 5 mg/ml solución inyectable EFG y Diazepam Basi 5 mg/ml solución inyectable EFG.
Por este motivo, y con el fin de evitar posibles errores de medicación, "la AEMPS ha considerado necesario unificar la expresión de la concentración e informar del cambio de denominación, ya que, hasta agotar el stock de Valium 10 mg/2 ml solución inyectable, podrán coexistir en el canal farmacéutico envases con ambas denominaciones", concluye la agencia que depende del Ministerio de Sanidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- La IA de videovigilancia detecta a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta de la Feria de Córdoba
- Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- Turistas en la Feria de Córdoba: 'Con un par de rebujitos nos animamos
- La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
- Herido un joven en el centro de Córdoba tras la colisión entre un coche y una moto
- La Feria de Córdoba consolida su nuevo modelo entre toldos, calor y deberes pendientes en El Arenal