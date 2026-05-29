Estatuto Marco
Sanidad retoma el contacto con los sindicatos médicos antes de la huelga convocada para junio
La ministra Mónica García ha avanzado que llevará el Estatuto Marco "lo antes posible" al Consejo de Ministros, donde tendrá que ser aprobado en primera vuelta
El Comité de Huelga de los sindicatos médicos volverá a reunirse con el Ministerio de Sanidad este lunes después de que el director general de Ordenación Profesional haya solicitado un nuevo encuentro con la intención de retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. El encuentro se produce antes de la próxima huelga, prevista para la semana del 15 al 19 de junio.
El Comité -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- indica que, "pese al escaso margen de maniobra e interés que ha demostrado tener actualmente el ministerio para poner sobre la mesa propuestas reales para atender reclamaciones del colectivo", ya mostró su disposición para acudir "a tantas reuniones como sean necesarias siempre que exista una voluntad real de cambio"
En un comunicado conjunto, los sindicatos también aclaran "que estos encuentros difícilmente pueden suponer que se altere el calendario fijado de movilizaciones". Además, las organizaciones sindicales señalan que pese a los contactos y las reuniones, "el ministerio ha seguido adelante con la tramitación del borrador de Estatuto Marco firmado con los sindicatos del Ámbito de Negociación".
Al Consejo de Ministros
Este jueves, los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF- trasladaban al Ministerio que no van a aceptar ningún cambio en el Anteproyecto de Ley que suponga un "paso atrás" en las mejoras acordadas el pasado mes de enero.
Las organizaciones se han reunido con Sanidad para abordar los últimos cambios que ha registrado el texto de la norma a raíz de las aportaciones que han realizado otros departamentos del Gobierno en la fase previa a su primera remisión al Consejo de Ministros.
La ministra Mónica García, por su lado, ha avanzado este viernes que llevará el Estatuto Marco "lo antes posible" al Consejo de Ministros, donde tendrá que ser aprobado en primera vuelta para salir a audiencia e información pública y, tras ello, pasar una segunda vuelta para ser remitido al Congreso de los Diputados. "El Estatuto Marco está casi en los inicios de su procedimiento", ha recordado la titular de Sanidad.
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