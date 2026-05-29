Segundo hackeo en 24 horas de las pizarras digitales de colegios e institutos de Andalucía: "Estábamos en un examen de matemáticas y empezó a sonar Bad Bunny"

Ha vuelto a suceder. A las 10:00 horas de la mañana sonaba otra vez la música de Bad Bunny en las aulas de algunos centros escolares de Andalucía. Las pizarras digitales de los colegios han vuelto a reproducir las canciones del popular cantante puertorriqueño. Algunos estaban haciendo exámenes y otros dando clase, pero la situación no ha dejado indiferente a nadie. La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

"Lo más plausible es pensar que se trata de un sistema en remoto", comenta el director de un centro escolar consultado por El Correo de Andalucía. Al parecer, la principal diferencia respecto a este jueves es que estas pantallas no disponían de conexión a internet vía Wi-Fi. Por tanto, la hipótesis de que se trate de un hackeo en remoto cobra relevancia, al menos entre los docentes y directores de los centros. Por lo demás, se ha dado exactamente en las mismas condiciones: misma hora, cantante y mensaje. Pantalla en blanco con letras en mayúsculas donde se lee: "A petición de Irene".

Del mismo modo, están recomendando a los maestros que revisen la información del alumnado descargada en los discos duros de estas pizarras, como sus datos personales o cuentas corporativas de correo electrónico. Tratar de proteger la privacidad de los menores de edad es uno de los objetivos de este momento, según apuntan estas fuentes.

Hasta el momento, los centros solo han recibido llamadas de los jefes de inspección alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes para confirmar la incidencia tras haber informado de la situación en el día de ayer. "Sospecho que a todos los colegios nos mandarán a un técnico para resetear el disco duro, aunque es una suposición", señala el citado director en declaraciones a este periódico.

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La música de Bad Bunny ha pillado por sorpresa a todos en la recta final del curso escolar cuando las pruebas escritas marcan la agenda. "Pues en un examen de matemáticas hoy a sonado una canción sin que nadie tocara nada, la canción se puso desde una aplicación llamada Smart Remote Management, que es una aplicación del servidor que controla las pantallas a distancia. Después, la red Wi-Fi dejo de funcionar", señala un docente consultado por El Correo de Andalucía.