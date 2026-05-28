El Papa escuchará en Arguineguín cuatro testimonios sobre la realidad migratoria latina y africana, dará un discurso y hará una ofrenda floral por los fallecidos en la ruta atlántica

Los testimonios de cuatro personas relacionadas con la realidad migrante latinoamericana y africana y una ofrenda floral del pontífice por los fallecidos en la ruta atlántica conformarán el primero de los actos de la visita del papa León XIV a Canarias. Tendrá lugar en el muelle de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán, el próximo 11 de junio, será a las 11.40 y tendrá una hora de duración, según la previsión. Asimismo, se espera que acudan unas 2.000 personas y el 75% de ellos serán migrantes.

El segundo acto, en el histórico barrio de Vegueta, en la cuna de la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, comenzará sobre las 13.30 del mediodía en la Catedral de Santa Ana y el acceso será por invitación, con una asistencia máxima de alrededor de 600 personas.

Los últimos detalles de estos dos actos fueron revelados este miércoles en la Diócesis de Canarias por su obispo, José Mazuelos, la coordinadora de la visita papal, Enélida Hernández, y la coordinadora del acto en el muelle de Arguineguín, Caya Suárez.

El objetivo del acto en el muelle de Arguineguín, adonde llegan la mayoría de los migrantes que arriban a Gran Canaria es, según Suárez, "ser para y por las personas de la realidad migratoria canaria". Se plantea como un acto "sencillo y humilde", repleto de "gestos simbólicos y pequeños detalles" orientados a las personas que se juegan la vida para buscar una vida mejor en el Archipiélago. El evento comenzará, tras la llegada de León XIV desde el aeropuerto de Gran Canaria, con los saludos iniciales y la bienvenida del obispo de la Diócesis de Canarias. Posteriormente, tendrá lugar el 'plato fuerte' de la jornada: los testimonios de cuatro personas relacionadas con el éxodo hacia las Islas. Aunque el contenido se sigue manteniendo en secreto, Suárez desveló que irán, cronológicamente, desde la acogida del migrante a su llegada hasta su integración final. Una persona representará el viaje desde África, otra desde Latinoamérica, una tercera a las autoridades implicadas en las labores de salvamento y el último a la labor de integración que se lleva a cabo desde la Iglesia.

El pontífice bendecirá la Virgen del Carmen ubicada en la ermita del puerto y una cruz de tallada con madera de una patera llegada al Archipiélago. León XIV hará una ofrenda floral, acompañado de personas migrantes, por los fallecidos en el intento de llegar a las Islas a través de la conocida como ruta atlántica, "la más mortífera del mundo", en palabras de la coordinadora del acto. También está previsto un discurso del santo padre, relacionado con este fenómeno migratorio, tan presente en Canarias.

Personas asistentes

El aforo estará integrado por una representación importante de migrantes, sobre el 75% de los asistentes según Suárez, además de personas que acompañan en el proceso de integración y acogida; obispos de la Conferencia Episcopal y representación de gremios e instituciones como la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asistirán, además, los presidentes de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, representando la migración que también llega a las islas más orientales del Archipiélago, y los oficiales del puerto de La Restinga, en El Hierro, una ubicación que también cuenta con una fuerte carga migratoria.

Habrá una gran presencia de menores, hijos e hijas tanto de los migrantes como de los profesionales involucrados en el fenómeno. Para amenizar la espera hasta la llegada del pontífice, se contará con dos ludotecas ubicadas en los extremos del muelle y una exposición fotográfica relacionada con la temática del evento. De igual manera, las personas asistentes podrán dejar un mensaje en un mural "para poner voz a aquellos que no pueden hablar durante el acto", explica la coordinadora.

Suárez afirmó que el acto de Arguineguín "no será litúrgico", a pesar de estar organizado por la Diócesis de Canarias. Por ello, podrán participar los migrantes que profesen otra religión, para agradecer la labor de acompañamiento e integración de los profesionales implicados y tener presentes a las víctimas de la ruta atlántica: "Muchas personas no creyentes han querido participar en el evento porque se ha hecho poniendo su realidad en el centro, para recordar a las personas cercanas que fallecieron intentando llegar a Canarias".

Encuentro con el clero

En el caso de la Catedral de Santa Ana, León XIV llegará desde Arguineguín hasta el teatro Pérez Galdós, donde recibirá la bienvenida de la alcaldesa, Carolina Darias, y se montará en el Papamóvil. Una vez en el vehículo, viajará hasta la edificación religiosa cruzando la carretera del centro por la calle Obispo Codina, donde los asistentes podrán ver de cerca al pontífice. Sobre las 13.30 horas, comenzará un acto que persigue, según Enélida Hernández, coordinadora de la visita papal, la realidad pastoral de la Diócesis a lo largo de los últimos años. El papa conocerá de primera mano el plan diocesano, marcado por el camino sinodal establecido por su predecesor, el papa Francisco.

Se trata de un acto "que no es multitudinario", al que no accederán ni representantes institucionales ni autoridades ajenas a la labor religiosa. León XIV tiene previsto un discurso para los hacedores de la vida religiosa y laical de Gran Canaria, y se contará con la actuación musical, intercalada entre la programación, del coro de 100 personas formado para la ocasión. Contará con un aforo de unas 600 personas, la capacidad máxima de la catedral, y alrededor de 1.000 personas más en la plaza de Santa Ana.

Al respecto de la liturgia del Estadio de Gran Canaria, Hernández confirmó que el número de asistentes previstos ronda las 50.000 personas y recordó que se trata de una preinscripción que se cerrará en breve. A partir de la semana que viene, comenzará el proceso de inscripción final, en el que los preinscritos tendrán que confirmar su asistencia. "Entre hoy y mañana" se terminará de diseñar el proceso de acreditación, que será con pulsera para pasar los controles de acceso previstos en Siete Palmas y con entrada y DNI para acceder al recinto.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Canarias pedirá oficialmente al Gobierno de Canarias medidas concretas para todos los servicios públicos durante la visita del pontífice al Archipiélago, 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, con el informe técnico resultante de la mesa técnica que vincula movilidad con seguridad.