Isak Andic sufrió una caída tres meses antes de su muerte

El fundador de Mango, Isak Andic, se cayó en la sede de Mutua Universal en Barcelona tres meses antes de su muerte, ocurrida el 14 de diciembre de 2024, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación. Las circunstancias que rodearon la caída mortal que Andic sufrió mientras daba un paseo con su hijo Jonathan, acusado de homicidio, por la ruta de las Coves de Salnitre, en Collbató, son clave en esta causa. Es una ruta que hacen miles de personas y que no entraña ningún riesgo. El empresario, de 71 años, presuntamente tropezó en el único punto del recorrido que entraña peligro, un paso de 3 o 4 metros, estrecho y sin valla, en el que, si uno pierde el equilibrio lateralmente, cae sobre una pendiente ( un terraplén de unos 4 metros de ancho) y puede terminar deslizándose –si no logra aferrarse a ningún asidero– hasta el precipicio y caer por un barranco de 100 metros.

Según ha podido saber este diario, la sede de Mutua Universal, entidad que fue presidida por el fallecido Juan Echevarría, fue el escenario de la caída de Andic meses antes de su fallecimiento y las cámaras de seguridad captaron el momento del accidente. Las imágenes están ahora en poder de la defensa de Jonathan Andic, según han confirmado a este medio fuentes de la defensa que dirige el prestigioso abogado Cristóbal Martell.

Los Mossos d’Esquadra tienen constancia de la existencia de estas imágenes y de la caída que Isak Andic sufrió meses antes de su muerte.

La defensa tiene hasta este miércoles para recurrir el auto de prisión

¿Qúe importancia tiene para el caso esta caída de Antic, tres meses antes de fallecer? Puede ser relevante para entender lo que ocurrió en un tramo de Collbató que en principio no supone ningún peligro. La defensa estudia incorporar el vídeo de las cámaras de seguridad a la causa, aunque no ha dado más detalles del asunto.

La caída en la sede de Mutua Universal podría ser casual o podría indicar que el fundador de Mango no estaba tan en forma como se pensaba. Podría indicar una posible inestabilidad o algún tipo de patología.

La jueza de instrucción número 5 de Martorell que lleva el caso, Raquel Nieto Galván, mantiene imputado a Jonathan Andic por la muerte de su padre. En el auto de prisión dictado contra él, la magistrada habla de la zona del accidente como un camino “que no presenta ninguna dificultad (…) excepto el punto en concreto donde se producen los hechos”.

En el escrito, la jueza destaca que Andic visitó el lugar de los hechos hasta en tres ocasiones los días 7, 8 y 10 de diciembre antes de la muerte y apunta una mala relación entre padre e hijo y una “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic. Estos datos junta a un teléfono móvil supuestamente robado en Ecuador y contradicciones en la declaración del sospechoso fueron para la jueza indicios suficientes para acusarlo de homicidio y ordenar prisión bajo fianza de un millón de euros. Andic la pagó en apenas media hora.

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La defensa de Martell ultima los detalles del recurso contra el auto de la jueza. El plazo acaba este miércoles. Tratará de desmontar uno a uno los siete indicios que enumera la magistrada como por ejemplo una posible contaminación en la escena de los hechos donde aparece una huella “deliberada”, según describe la jueza basándose en los informes de los Mossos.