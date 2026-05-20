Así será la previa a la misa del papa León XIV en el anexo del Estadio de Gran Canaria: 'fanzone' con conciertos y aforo para 17.000 personas

La Diócesis de Canarias ha dado este martes los detalles sobre la fanzone que se habilitará en el anexo del Estadio de Gran Canaria a modo de previa por la misa oficiada por el papa León XIV, que tendrá lugar a las 18.30 horas del 11 de junio, con una duración prevista de una hora y media. Desde las 14.00 de la tarde comenzarán una serie de conciertos para amenizar la espera tanto para las 17.000 personas que podrán congregarse en el exterior del recinto como para los 46.700 fieles -se espera llegar a los 50.000- que están registrados actualmente para presenciar el histórico acto. Sobre las 16.15 de la tarde, tendrá lugar el ensayo de la liturgia del sumo pontífice.

Actuarán en la fanzone la agrupación folclórica Los Gofiones; los grupos Hakuna Group Music Gran Canaria y La Clandestina; el verseador Yeray Rodríguez junto a una representación de la Escuela de Verseadores de Gran Canaria; el timplista Domingo Rodríguez 'El Colorado' y la artista Cristina Ramos. En el acto previsto en el muelle de Arguineguín actuarán los músicos Pedro Manuel Afonso y Benito Cabrera, que interpretarán la canción de Néstor Álamo La noche en Arguineguín. La previa de la liturgia, aunque se realice en el anexo del estadio, podrá seguirse tanto en el Gran Canaria Arena, que ya cuenta con una pantalla de 360º, como en el interior del estadio, a través de las dos pantallas habilitadas.

En el exterior del campo de fútbol, se instalará otra pantalla para retransmitir la eucaristía, en la que estarán presentes tanto la Virgen del Pino como el Santísimo Cristo de Telde. Durante el acto religioso, actuará la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, junto a su coro, para acompañar a León XIV y demás participantes durante la liturgia. Al concluir la misa, el grupo Hakuna volverá a actuar en un espacio habilitado dentro del campo de fútbol para amenizar la salida y que se haga de forma controlada, durante media hora.

Recorrido del pontífice

A la conclusión de la presentación de la fanzone, la Diócesis de Canarias emitió un video que muestra el recorrido completo de León XIV en Gran Canaria. El pontífice aterrizará en el aeropuerto, donde recibirá el saludo y la bienvenida institucional. Tras ello, se trasladará hasta el muelle de Arguineguín en un vehículo oficial cerrado. Concluido el acto previsto en el sur de la Isla, viajará en el mismo vehículo hasta el teatro Benito Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, donde cambiará al Papamóvil hasta llegar a la Catedral de Santa Ana, espacio en el que está previsto un recibimiento por parte de la alcaldesa, Carolina Darias, y un encuentro con los obispos, sacerdotes y demás miembros de la Iglesia grancanaria a las 13.30 horas. A su conclusión, almorzará en el Palacio Episcopal y se dirigirá al Gran Canaria Arena, donde volverá a subirse al Papamóvil para dar una vuelta por el pabellón, la zona del anexo y el interior del Estadio de Gran Canaria.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, confirmó que asistirán más de 200 sacerdotes a la eucaristía, 48 obispos procedentes de toda España y el séquito de León XIV, en el que se incluyen dos cardenales, miembros de la curia y 80 periodistas de todo el mundo. Al respecto de la cobertura internacional de la visita, Mazuelos afirmó que hay alrededor de 1.150 profesionales de medios de comunicación internacionales acreditados para los actos de la visita.

Apoyo logístico

Al respecto de la comulgación durante la liturgia, será posible gracias a la participación de más de 200 ministros extraordinarios de la comunión. En lo referente al apoyo logístico para los eventos, se cuenta con alrededor de 1.200 voluntarios, que recibirán la semana que viene formación en materia sanitaria y de seguridad. Esta agrupación de apoyo se dividirá en 150 coordinadores que dispondrán de unas 100 personas a su cargo, por lo que, según esta afirmación, se prevé que la intención sea llegar, al menos, a los 1.500 fieles colaboradores.

El obispo aprovechó la ocasión para reclamar a la Consejería de Educación que deben suspenderse las clases durante el paso de León XIV por la Isla, tanto para facilitar la movilidad en transporte público de los distintos pueblos de Gran Canaria hacia la capital, como para que puedan asistir las personas que residen en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. De igual manera, también hizo un llamamiento a las empresas para facilitar el teletrabajo a sus empleados.

Suspensión parcial de las clases

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha respondido al obispo y ha descartado que se vayan a suspender las clases de forma generalizada en las islas de Gran Canaria y Tenerife. La decisión definitiva, sin embargo, se tomará en una reunión que se celebrará este jueves con la Delegación del Gobierno en el Archipiélago, los obispados y el resto de instituciones relacionadas con el viaje. "Ahora mismo, todo indica que, si hubiese suspensión de las clases, sería de manera parcial en alguna zona y algunos centros", aseguró Suárez, a la par que enfatizó que se refiere, en todo momento, a las islas capitalinas, dado que el resto son ajenas al paso de León XIV. Sin embargo, añadió que la voluntad de la institución que dirige es "facilitar la movilidad y la seguridad" durante el paso del pontífice, tanto en Arguineguín y Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

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En el acto de presentación de la fanzone estuvieron presentes, junto al obispo Mazuelos, Pepe Afonso, presidente de Los Gofiones; Yeray Rodríguez; Cristina Ramos; Saulo Armas, miembro de La Clandestina; Pedro Manuel Afonso y José María Marrero, miembro de Hakuna Group Music Gran Canaria. Todos los artistas participantes coincidieron en su agradecimiento a la Diócesis de Canarias y su emoción por la invitación al histórico evento que paralizará la Isla durante el 11 de junio.