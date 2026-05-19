Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 19 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 19 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 2, 12, 20, 38 y 45 y las estrellas 05 y 02.
El código del Millón ha sido el CGM77305.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
- De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
- Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
- Toros en Los Califas de Córdoba por la Feria de Mayo, en directo: Daniel Luque corta dos orejas y garantiza en el primero de la tarde la salida por la Puerta de Los Califas
- La Feria de Córdoba se blinda con un potente sistema de videovigilancia: habrá cámaras en todo el recinto