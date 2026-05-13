Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Clavijo insiste en su choque con el Gobierno: "No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios" El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento que su gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho". Clavijo, que ha comparecido a petición propia para informar de su posición en el desembarco del Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha explicado que a lo largo de la crisis no han querido ser "cómplices ante la ausencia de información y ante la soberbia, la arrogancia, la imposición y el desprecio".

El paciente ingresado en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable El paciente aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". El paciente, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo. "Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. (...) Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Torres achaca a Clavijo una "paranoia absurda": "Cree que hay una conspiración contra él" El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha entrado en una "paranoia de manera absurda" porque "cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado". En una entrevista en TVE, el ministro, expresidente canario y secretario general de PSOE de Canarias, ha insistido en que Clavijo "se ha equivocado" en la gestión de la parada del crucero MV Hondius en Tenerife, que "se ha visto arrinconado" y que cometió "un tremendo error, un error político" que no sabe si es "reparable".

Cuatro de las personas bajo vigilancia en Italia dan negativo a la prueba del hantavirus El ministerio de Sanidad italiano anunció este miércoles que las pruebas realizadas a cuatro de las personas puestas en vigilancia han dado negativo a las pruebas de hantavirus. Se informó en una nota que dieron negativo las pruebas virológicas realizadas ayer en Milán al turista británico localizado y puesto en cuarentena por haber viajado a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo, al que subió una neerlandesa en Johannesburgo (Sudáfrica) que moriría después por hantavirus, tras haber viajado en el crucero MV Hondius. También su acompañante, que viajaba con él a Italia, dio negativo al test, según informó el ministerio de Sanidad. Asimismo, se comunicó que también también dieron negativo las pruebas realizadas al joven calabrés y a la turista argentina hospitalizada en Messina por neumonía, procedente de una zona endémica de Argentina.

Diez británicos de islas del Atlántico completarán la cuarentena por hantavirus en Reino Unido Diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico, que han estado en contacto con pasajeros del crucero MV Hondius, serán trasladados al Reino Unido para completar la cuarentena por hantavirus, según ha informado la Agencia de Seguridad Sanitaria del país (UKHSA, en inglés). Estas personas de los territorios de ultramar bajo soberanía británica continuarán el aislamiento en el Reino Unido como medida de precaución, ya que la sanidad pública del país está mejor equipada para atenderles si enferman a causa del virus, según la UKHSA.

Ángel Víctor Torres: "Fernando Clavijo se ha vuelto a equivocar. No había ningún positivo" El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes por la noche que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se ha vuelto a equivocar" al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus en el pasaje antes de desembarcar en el puerto de Granadilla (Tenerife). "No había ningún positivo", ha enfatizado. En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, recogida por EFE, Torres ha asegurado: "Se equivocó, y hoy se ha vuelto a equivocar. Dice que hemos ocultado… ¿el qué hemos ocultado? No había ningún positivo. Yo no he ocultado absolutamente nada y la ministra de Sanidad ha sido clara".

La salud del crucerista que ha dado positivo en hantavirus, principal preocupación de la crisis del hantavirus El seguimiento del estado de salud del crucerista que ha dado positivo en hantavirus es ahora la principal preocupación de la crisis sanitaria del hantavirus. Sanidad mantiene la vigilancia también sobre los otros 13 pasajeros ingresados en el Hospital Gómez Ulla tras ser evacuados del MV Hondius, que están asintomáticos, con PCR negativa y permanecen en cuarentena.

Argentina busca en la Patagonia el "punto cero" del contagio del hantavirus El Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad argentina de Bariloche informó este martes que el paciente de 45 años que había contraído hantavirus abandonó la unidad de cuidados intensivos y presenta una evolución favorable en el estado de salud. El caso había provocado una inquietud fuera de lo común en esa ciudad turística de la Patagonia, ubicada 1.578 kilómetros al sur de Buenos Aires. La familia fue aislada y las autoridades tuvieron que llamar a la tranquilidad ante rumores de una propagación mayor. A finales de febrero había muerto un hombre de 39 años por esta enfermedad. Algo que consideraron excepcional. Pero esa anomalía cobra por estos días otra actualidad. Leer más

La familia de la valenciana que viajaba en el Hondius: "Le hemos llevado ropa y caprichos, algo para mejorar su cuarentena" La valenciana que viajaba en el Hondius acaba de comenzar la cuarentena de 42 días en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Al igual que el resto de españoles que viajaban a bordo de este crucero de lujo, Aitana Forcén llegó al hospital militar el domingo tras desembarcar en el puerto de Granadilla en Tenerife. Este traslado puso fin a días de tensión en el barco donde se había declarado un brote de hantavirus. El padre de Aitana, junto a toda su familia, ya han podido acercarse hasta las instalaciones hospitalarias en las que permanecerá aislada por seguridad los próximos días. Leer más