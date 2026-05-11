Alerta sanitaria
Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus
El pasajero no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional
EFE
Madrid
Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo.
Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.
El paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.
Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología.
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