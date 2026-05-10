Sanidad repite hoy la PCR a la mujer ingresada en Alicante para confirmar el negativo en hantavirus

Las autoridades sanitarias tomarán nuevas muestras a la mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante, para realizar una segunda PCR y confirmar el negativo en hantavirus, siguiendo el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras la toma y su envío a Madrid, habrá que volver a esperar a los resultados del Centro Nacional de Microbiología; el tiempo vuelve a ser de entre 24 y 48 horas. En caso de que esta segunda prueba descarte el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días.

Fue ayer alrededor de las 18.30 horas cuando se conoció que el resultado de la primera prueba PCR era negativo. Lo adelantó la cadena Ser y, a los pocos minutos, lo confirmaron fuentes del Gobierno y la Conselleria de Sanidad a Levante-EMV. La ministra de Sanidad informó de ello mediante sus redes sociales, una vía que priorizó a la de un comunicado oficial por parte del Ejecutivo. De hecho, según ha podido saber este periódico, se informó de la noticia antes de que la propia afectada supiera que el resultado era negativo.

Si el resultado fuera positivo, el destino no sería Madrid, sino el hospital La Fe de València, concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) como ya se informó el viernes. Es, de hecho, el centro de referencia para tratar este tipo de enfermedades epidemiológicas.

Cómo se encuentra

La alicantina se mantiene estable con sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos y sin nuevos síntomas desde ayer, así explican desde Sanidad. Se encuentra en el Sant Joan de Alicante a donde fue trasladada en ambulancia desde su domicilio. El traslado se realizó con los mecanismos de seguridad establecidos: la afectada estaba aislada en todo momento dentro de una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Una vez en el centro hospitalario fue llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado.

Todo el dispositivo se realizó siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, después de que la Dirección General de Salud Pública contactara con ella tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. En el centro, el personal está haciéndole el seguimiento y analiza detenidamente la evolución de su cuadro sintomatológico. Por el momento, solo tiene síntomas respiratorios leves y tos. Como medida preventiva, y siguiendo el protocolo del Ministerio, se la ha trasladado a una habitación con presión negativa.

El contacto

La ingresada en Alicante es una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus. Según ha indicado Javier Padilla, el equipo del Ministerio se desplazará mañana a Tenerife, donde está previsto que el crucero fondee este domingo. Los pasajeros desembarcarán en lanchas de cinco en cinco. Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid. España coordina con 22 países la repatriación del resto de pasajeros, más de un centenar. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco casos de contagio confirmados y tres sospechosos.

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El resto de españoles, mañana

El Gobierno asegura que no habrá "riesgo alguno" en el operativo de desembarco del crucero MV Hondius, que llegará este domingo a aguas de Tenerife para desembarcar a su tripulación, entre los que hay 14 españoles, tras el brote de hantavirus que ha provocado tres fallecidos. La decisión inicial de recibir al buque estuvo envuelta en cierta polémica, por las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hacia la falta de información, pero el Ejecutivo ha logrado reconducir la crisis abierta y concentra ahora sus esfuerzos en ofrecer garantías de 'contagio cero' y dar sensación de control, dentro del complejísimo dispositivo que se desplegará para el desembarco y la repatriación de más de un centenar de personas de 23 nacionalidades. En esta operación, el Gobierno también ha exhibido su alianza tanto con la Organización Mundial de la Salud, con quien se está coordinando el dispositivo, como con la Unión Europea, que se ha comprometido a evacuar a aquellos pasajeros cuyos países no se hagan cargo.