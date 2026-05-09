La mujer ingresada en Alicante da negativo en hantavirus en la primera PCR

La mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante, ya tiene el resultado de su prueba PCR: es negativo. Así lo ha adelantado la cadena Ser y confirman fuentes del Gobierno y la Conselleria de Sanidad a Levante-EMV. Ahora habrá que esperar al resultado de una segunda prueba que se le realizará en un plazo de 24 horas para ratificar este resultado; habrá que volver a esperar entre 24 y 48 horas a los resultados del centro Nacional de Microbiología. En caso de que esta segunda prueba descarte el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días. En caso de ser positiva esta segunda prueba, se la trasladará al hospital La Fe de València, concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) como ya se informó el viernes.

Por el momento, se desconoce si la nueva muestra microbiológica se le tomará esta noche, 24 horas después de la primera toma o se esperará al domingo por la mañana. La alicantina se mantiene estable con sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos y sin nuevos síntomas desde ayer, así explican desde Sanidad. Se encuentra en el Sant Joan de Alicante a donde fue trasladada en ambulancia desde su domicilio. El traslado se realizó con los mecanismos de seguridad establecidos: la afectada estaba aislada en todo momento dentro de una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Una vez en el centro hospitalario fue llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado.

Todo el dispositivo se realizó siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, después de que la Dirección General de Salud Pública contactara con ella tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. En el centro, el personal está haciéndole el seguimiento y analiza detenidamente la evolución de su cuadro sintomatológico. Por el momento, solo tiene síntomas respiratorios leves y tos. Como medida preventiva, y siguiendo el protocolo del Ministerio, se la ha trasladado a una habitación con presión negativa.

El contacto

La ingresada en Alicante es una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus. Según ha indicado Javier Padilla, el equipo del Ministerio se desplazará mañana a Tenerife, donde está previsto que el crucero fondee este domingo. Los pasajeros desembarcarán en lanchas de cinco en cinco. Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid. España coordina con 22 países la repatriación del resto de pasajeros, más de un centenar. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco casos de contagio confirmados y tres sospechosos.

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El resto de españoles, mañana

El Gobierno asegura que no habrá "riesgo alguno" en el operativo de desembarco del crucero MV Hondius, que llegará este domingo a aguas de Tenerife para desembarcar a su tripulación, entre los que hay 14 españoles, tras el brote de hantavirus que ha provocado tres fallecidos. La decisión inicial de recibir al buque estuvo envuelta en cierta polémica, por las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hacia la falta de información, pero el Ejecutivo ha logrado reconducir la crisis abierta y concentra ahora sus esfuerzos en ofrecer garantías de 'contagio cero' y dar sensación de control, dentro del complejísimo dispositivo que se desplegará para el desembarco y la repatriación de más de un centenar de personas de 23 nacionalidades. En esta operación, el Gobierno también ha exhibido su alianza tanto con la Organización Mundial de la Salud, con quien se está coordinando el dispositivo, como con la Unión Europea, que se ha comprometido a evacuar a aquellos pasajeros cuyos países no se hagan cargo.