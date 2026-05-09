Campaña en Burgos
La librería más antigua de España busca recaudar 60.000 euros para no cerrar tras 176 años: "Tenemos un plan"
Los actuales propietarios del establecimiento, situado en Burgos, piden ayuda para superar la "crisis financiera" que atraviesa el negocio
"Nunca, en todos estos 176 años, la librería ha cerrado sus puertas, pero hoy tengo que pediros ayuda, estamos atravesando una crisis financiera seria, estamos en concurso de acreedores y necesitamos 60.000 euros para cubrir nuestras deudas más urgentes". Con gesto serio, Lucía Alonso, la actual propietaria de librería Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos, se dirige así en un vídeo colgado en sus redes sociales para tratar de salvar el negocio.
Situada muy cerca de la Catedral, el establecimiento es emblemático para la ciudad, además de que es la librería más antigua de toda España y la quinta más antigua de Europa tras haberse fundado en 1850.
El logotipo de la librería, la Minerva, diosa de la sabiduría, las artes, el pensamiento y símbolo del progreso intelectual, y su lema “La escuela redime y civiliza” resumen la filosofía empresarial que llevó a Santiago Rodríguez con apenas 21 años a abrir el negocio junto con la casa editorial y el taller de impresión.
Rodríguez arrancó con su capital familiar y situó la librería en la zona más nueva y residencial del Burgos de aquel momento, la calle Laín Calvo, donde estaría hasta 1960. "La editorial contó con los mejores autores e ilustradores del momento, y el propio fundador, escribió alguno de los primeros libros que se publicaron, así como también lo hicieron algunos de sus descendientes", señalan desde la librería.
"Sobrevivimos a una guerra"
"Queremos garantizar que podamos continuar", asegura Alonso, sexta generación de libreros. "Esta librería ha sobrevivido a una Guerra Civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia. Ahora no queremos que nos salvéis, queremos que nos ayudéis a cruzar este último tramo porque tenemos un plan y un equipo", explica la librera, que señala que el dinero del 'crowfunding' permitirá mantener los empleos de los trabajadores para que la librería siga abierta.
En las redes sociales varios escritores, como Juan Gómez-Jurado o Máxim Huerta, así como libreros, críticos literarios o divulgadores culturales animan a ayudar a la librería comprando allí ejemplares. "Una librería no es solo un negocio, es memoria y no se puede perder", afirmó Huerta.
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