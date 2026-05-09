Así tienen que actuar los sanitarios valencianos frente a los casos sospechosos de hantavirus

La paciente ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante a la espera de conocer el resultado -positivo o no- de su PCR es el primer caso de una persona con un posible caso de hantavirus atendida por el personal sanitario en un hospital español, a la espera de la llegada de los 14 a bordo del crucero MVH Hondius. Llegarán a Canarias mañana por la mañana sobre las siete de la mañana y, después de una evolución inicial, serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid donde pasarán la cuarentena.

Para tratarlos, como ocurre con la mujer alicantina de 32 años, el personal sanitario debe seguir unas medidas preventivas para evitar al máximo un posible contagio. Estas instrucciones se han especificado en un protocolo, elaborado en tiempo récord por el Ministerio de Sanidad y reenviado a las comunidades autónomas. Estas, como ha hecho la Conselleria de Sanidad, lo han comunicado a los diferentes hospitales para informar al personal sanitario sobre estas pautas a seguir.

Pautas en la cuarentena o sospechosos

Es en este documento donde se especifica que, en caso de haber una persona con posibilidad de haber contraído el hantavirus, se le debe realizar una PCR a su llegada al hospital y otra a los siete días de haber empezado la cuarentena. El personal que los supervise deberá registrar la temperatura de las personas ingresadas dos veces al día y, si se presenta un aumento de temperatura, se considerará como caso posible.

Hospital Universitario San Juan de Alicante. / Álex Domínguez

También se establece allí qué hacer en una situación como la vivida en Alicante. Si el resultado de la mujer es positivo se la trasladará al hospital La Fe de València, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN); es el centro de referencia para estos asuntos. Si es negativo se le repetirá una segunda PCR a las 24 horas y, en caso de descartar el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días. Este es el tiempo decretado por el Gobierno.

Medidas preventivas para el personal

El tercer anexo del documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, especifica las medidas de prevención para los trabajadores que atiendan y cuiden a las personas en cuarentena. Hay dos bloques de recomendaciones, uno para el personal sanitario y otro para el personal de limpieza.

Las instrucciones para el personal sanitario contemplan los siguientes equipos de protección individual:

Bata impermeable.

Mascarilla FFFP2.

Guantes desechables.

Higiene de manos, con solución hidroalcohólica, antes y después de atender a la persona en cuarentena y su entorno y siempre antes de ponerse los guantes y después de retirárselos

Protección ocular cuando vayan a realizar cualquier tipo de procedimiento.

Depositar el material en los contenedores de residuos Clase III (cubos negros). Es perceptivo realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica después de desechar el EPI en contenedores de residuo Clase III.

Si no están en contacto con la persona en cuarentena (por ejemplo control de enfermería y oficce) no es necesario llevar mascarilla ni guantes, es recomendable seguir las precauciones estándar. Se recomienda que la bata que cubra el pijama de trabajo o ropa del profesional en la unidad de hospitalización sea impermeable y de uso exclusivo para la unidad evitando acceder al resto de unidades de hospitalización con la misma.

Llevar siempre en los bolsillos mascarilla y guantes. • Durante el proceso de obtención y manejo de las muestras clínicas se deben usar las mismas precauciones descritas

Las pautas para el operativo de limpieza se dividen en tres:

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