Ingresada una mujer de 32 años en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero

Las autoridades sanitarias investigan un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante, que permanece pendiente de confirmación mediante las pruebas correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el contagio, por lo que el caso se mantiene en fase de estudio. Se trata de una mujer de 32 años que ha sido ingresada en el Hospital de Sant Joan d'Alacant.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada al hospital por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una de las pasajeras del crucero "MV Hondius" que falleció posteriormente. La hospitalizada en Alicante, por tanto, estuvo en el mismo avión que la mujer que murió en Johannesburgo, Sudáfrica; y que intentaba llegar a Ámsterdam. Según fuentes bien informadas, está en el Hospital General de Sant Joan pese a que inicialmente se había apuntado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Sanidad afirma que se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén entre 24 y 48 horas.

Tos

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública y en coordinación con la Conselleria de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla. Es principio se trata de un caso sospechoso y permanecerá en aislamiento.

La Conselleria de Sanidad acaba de emitir un comunicado en el que indica que está haciendo seguimiento de la evolución de una mujer de 32 años, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la mujer que falleció posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

Presión negativa

La alicantina, que presenta sintomatología respiratoria leve, se va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante -el Hospital de Sant Joan- donde se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén informados entre 24 y 48 horas.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado este mismo viernes con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO / ELTON MONTEIRO / EFE

Evolución

La Conselleria de Sanidad señala que "informará de la evolución del seguimiento de la paciente en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional".

Fuentes bien informadas apuntan a que lo peor es que la mujer era compañera de avión de la paciente del crucero fallecida, y que la transmisión depende de la proximidad que hubiera entre ambas y si conversaron mucho o no dado que se puede contagiar fundamentalmente por las gotas de saliva y/o componentes expectorados del pulmón expulsados al toser.

Estas fuentes añaden que el procedimiento lógico es que, en función de su evolución y del resultado de las pruebas a la paciente, la envíen a una unidad de máximo aislamiento en La Fe de València, único hospital de referencia ante posibles positivos de hantavirus en la Comunidad Valenciana. De momento, Sanidad no aclara si se hará un seguimiento de los contactos de la paciente.

El procedimiento que se está haciendo es trasladar a los no contagiados del crucero al Hospital Gómez Ulla de Madrid a hacer la cuarentena, por lo que se podría seguir el mismo con esta paciente si da negativo, y en caso de ser positiva, con sus contactos.