Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Los españoles que viajan en el barco serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha confiado en que el brote de hantavirus detectado en un crucero que tiene previsto llegar al archipiélago canario no ponga en peligro la visita del papa León XIV a España el próximo mes de junio entre el 6 y el 12 de junio.

"Yo espero que no. Estamos hablando de un asunto muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo bien las cosas, se controlará todo en ese sentido", ha respondido Mazuelos al ser preguntado sobre este extremo en la rueda de prensa en la que este miércoles se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio.

No obstante, el obispo ha subrayado que se debe tener claro que "una infección de virus puede venir cuando menos lo esperemos", aunque ha recalcada que no es lo que ocurre en este caso.