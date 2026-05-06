La OMS cifra en ocho las personas afectadas por el brote de hantavirus del crucero 'MV Hondius'

Con datos aportados por el Ministerio de Sanidad este mediodía, la situación epidemiológica actual del brote de hantavirus cuenta actualmente con ocho casos vinculados, de los cuales tres han sido confirmados por laboratorio. Hay tres fallecidos (uno confirmado con prueba de laboratorio); el enfermo ingresado en Suiza con prueba positiva (bajó del barco en Santa Elena); otro enfermo en la UCI en Sudáfrica (el tercero con diagnóstico) y tres pacientes sintomáticos ya evacuados esta mañana en avión desde Cabo Verde hacia Ámsterdam, en Holanda (uno de ellos es el médico del crucero).

Las autoridades suizas confirmaban este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero 'MV Hondius' y que está siendo atendido en el Hospital Universitario de Zúrich; se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio. Como se ha dicho, con esta son ocho las personas afectadas por el brote.

Correo a la naviera

Según ha detallado la OMS en la red social X, este pasajero respondió a un correo electrónico de la naviera informando sobre el evento de salud y se presentó en un hospital de Zúrich (Suiza). El gobierno suizo ha precisado en un comunicado que el hombre había regresado del crucero con su esposa a finales de abril.

Tras notar síntomas, llamó a su médico de cabecera y acudió al Hospital Universitario de Zúrich para una evaluación más exhaustiva. "Allí, fue puesto inmediatamente en aislamiento", ha apuntado. La prueba de laboratorio reveló un resultado positivo para el hantavirus 'Andes'. Según se ha sabido esta misma mañana, las autoridades francesas han identificado a un ciudadano del país como el primer contacto de hantavirus fuera del barco.

Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV, el individuo habría estado en contacto con uno de los afectados por la enfermedad del crucero MV Hondius. Por el momento, no se ha confirmado que esté contagiado. Su identificación, se precisa, tan solo responde a medidas preventivas destinadas a frenar una posible propagación.

Evacuados

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informaba esta mañana -como luego confirmó en rueda de prensa la ministra de Sanidad española, Mónica García- de que los tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero MV Hondius y se dirigen a Países Bajos, donde recibirán atención médica. Según ha indicado Tedros, la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, "colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario", ha añadido el director general.

Monitoreo y seguimiento

Asimismo, Tedros ha subrayado que se ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales. En este sentido, recalca que el riesgo general para la salud pública "sigue siendo bajo".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha informado de que uno de estos tres pasajeros, el médico del buque, que inicialmente iba a ser evacuado a las Islas Canarias, será finalmente trasladado a Países Bajos tras experimentar una mejoría en su estado de salud.

Horas de incertidumbre

Tras horas de incertidumbre sobre el destino final del barco, el Ministerio de Sanidad informaba a última hora de este martes de que España acogería en Canarias al crucero a petición de la OMS en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El plan de la OMS es que, en Canarias, en colaboración con las autoridades españolas, sea desinfectado y se realice una "investigación epidemiológica completa", incluyendo una evaluación del riesgo de los pasajeros. Los 14 españoles, 13 pasajeros y un tripulante, viajarán en un avión militar al madrileño Hospital Gómez Ulla, según ha confirmado la ministra Mónica García este mediodía.

El brote de hantavirus a bordo del crucero 'MV Hondius', sobre el que la OMS alertó el domingo, mantiene en tensión tanto a los cruceristas como a las autoridades sanitarias de los países implicados, entre ellos España, dado que a bordo hay 14 españoles.