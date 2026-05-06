Brote
Confirman que el hantavirus que causó tres muertes en un crucero es de una cepa transmisible entre humanos
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius
EFE
GINEBRA
El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).
- ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
- Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
- Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M
- Dos empresas de Rute adquieren cuatro parcelas en el polígono industrial Las Salinas: 'Queremos ampliar y acometer nuevos proyectos
- Los empleos con más vacantes y los del futuro: el SEPE dibuja el nuevo mercado laboral en Córdoba
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X