El cerebro es capaz de procesar el lenguaje incluso estando inconsciente o bajo anestesia, según un estudio

Durante muchos años, la ciencia creyó que nuestro cerebro funcionaba de manera radicalmente distinta según estuviéramos despiertos o inconscientes. Se decía que en estado de vigilia, nuestra mente operaba a pleno rendimiento, procesando el mundo con toda su capacidad y que, en cambio, bajo anestesia o en estados de inconsciencia, todo nuestro cableado neuronal debía quedar prácticamente "apagado" y sin capacidad de analizar toda la información que a su alrededor. Sin embargo, según desvela un nuevo estudio liderado por el Baylor College of Medicine y publicado este miércoles en la revista 'Nature', un curioso experimento demuestra que nuestro cerebro sigue trabajando incluso cuando no somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando estamos bajo anestesia general.

La investigación, liderada por el neurocirujano Vigi Katlowitz, se basa en un curioso experimento realizado en pacientes con epilepsia que se sometieron a intervenciones quirúrgicas. Aprovechando este pretexto, los científicos se centraron en estudiar cómo respondían distintas áreas del cerebro de estas personas a distintos estímulos utilizando, entre otros, una tecnología llamada 'Neuropixels' que permite registrar la respuesta de cientos de neuronas aún cuando los pacientes estaban completamente anestesiados. En un primer momento, los participantes fueron expuestos a una secuencia de sonidos repetitivos con pequeñas variaciones ocasionales. Después, los investigadores reprodujeron pequeñas historias mientras registraban la actividad cerebral de los pacientes. El análisis de sus datos cerebrales desvela qué ocurría en sus mentes cuando parecían estar inconscientes.

El experimento sugiere que el cerebro muestra señales de aprendizaje incluso en ausencia de conciencia y que puede comprender y hasta predecir el desarrollo de una frase

Según relatan los investigadores en el artículo publicado este miércoles, el experimento demuestra que hay ciertas áreas del cerebro pueden seguir procesando sonidos y lenguaje durante situaciones como estar sometidos a anestesia general. En la primera parte del experimento, cuando se reprodujeron sonidos repetitivos, los registros indican que las mentes de los participantes no solo eran capaces de detectar cambios en las melodías sino que mejoraban su respuesta con el tiempo. Y eso, afirman los expertos, sugiere que el cerebro muestra señales de aprendizaje incluso en ausencia de conciencia. En la segunda parte del experimento, cuando se reprodujeron historias, también se observó que el hipocampo era capaz de distinguir distintos elementos del lenguaje, como sustantivos o verbos, basándose en patrones de activación neuronal. Incluso se vio que en muchas ocasiones la propia la actividad cerebral anticipaba qué palabra vendría a continuación en la frase.

Posibles aplicaciones

Los científicos aclaran que, por sorprendentes que resulten estos hallazgos, no suponen una prueba definitiva de que las personas inconscientes estén "escuchando" o "entendiendo" de forma clara lo que ocurre a su alrededor pero, tal y como se constata en este trabajo, parece que su cerebro continúa analizando lo que ocurre a un nivel más profundo de lo que se creía. Los expertos afirman que estos hallazgos también obligan a replantear qué entendemos por conciencia. "Si el cerebro puede analizar lenguaje y hacer predicciones sin que seamos conscientes de ello, entonces la conciencia podría no ser necesaria para ciertas formas de pensamiento", comentan los autores de este estudio que, además, afirman que en trabajos como este se demuestra que "n lugar de depender de una sola región, como el hipocampo, la consciencia podría surgir de la coordinación entre múltiples áreas del cerebro trabajando juntas".

Noticias relacionadas

Los expertos afirman que este tipo de trabajos podrían ayudar a desarrollar nuevas tecnologías como prótesis del habla para personas que han perdido la capacidad de comunicarse debido a un ictus o una lesión cerebral

Más allá de la curiosidad científica, los científicos afirman que este tipo de trabajos centrados en comprender cómo el cerebro procesa el lenguaje en ausencia de conciencia podrían ayudar a desarrollar nuevas tecnologías, como prótesis del habla para personas que han perdido la capacidad de comunicarse debido a un ictus o una lesión cerebral. "¿Podemos utilizar estas señales para implantar y controlar una prótesis de habla en algunas de las partes del cerebro dañadas por un derrame cerebral o una lesión? Estas son preguntas que ahora podemos plantearnos en relación con esta parte del cerebro", afirma Katlowitz tras la publicación de este trabajo.